600億元救災 丹娜絲風災重建特別條例草案三讀通過

立法院長韓國瑜上午敲槌三讀通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」。丹娜絲颱風造成中南部嚴重傷害，楊柳颱風又登陸台東，行政院為救災編列560億元預算，立法院長韓國瑜召開朝野協商，研議「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」，一致同意將行政院原匡列的560億元經費上限，加碼40億元至600億元。

三讀也通過附帶決議，針對因水災致住戶淹水的救助，不受門牌一戶的計算，淹水達50公分以上者，除依水災災害救助種類及標準發放救助外，依本條例每戶發給2萬元；具低收入戶或中低收入戶資格者，每戶發給3萬元。

