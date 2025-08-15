聽新聞
0:00 / 0:00
600億元救災 丹娜絲風災重建特別條例草案三讀通過
立法院長韓國瑜上午敲槌三讀通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」。丹娜絲颱風造成中南部嚴重傷害，楊柳颱風又登陸台東，行政院為救災編列560億元預算，立法院長韓國瑜召開朝野協商，研議「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」，一致同意將行政院原匡列的560億元經費上限，加碼40億元至600億元。
三讀也通過附帶決議，針對因水災致住戶淹水的救助，不受門牌一戶的計算，淹水達50公分以上者，除依水災災害救助種類及標準發放救助外，依本條例每戶發給2萬元；具低收入戶或中低收入戶資格者，每戶發給3萬元。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言