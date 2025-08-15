快訊

國內驚傳首例智慧型盜刷集團 非法APP騙過刷卡機…3周猛刷2000萬

iPhone 17 Pro系列也換殼！手機生產照遭外流 蘋果傳放棄鈦金屬機身

威廉波特少棒／台灣林晉擇連飆132公里火球！多家外媒震驚轉發引熱議

計畫型補助也被刪1.4億 北市府憂「這件事」可能會再刪

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安。圖/報系資料照
台北市長蔣萬安。圖/報系資料照

行政院砍地方政府一般性補助款，計畫型補助款也被中央片面通知下修或刪減。北市府表示，北市申請中央各部會之114年度計畫型補助款,截至目前中央核定總額約為221億元，目前獲知遭刪減1.41億元，後續可能再有刪減，預估115年度將受刪減比例更劇。

北市府指出，目前計畫型補助款的刪減以教育、社福為重災區，例如114至115學年度教育部刪減共計18項、總計1.28億元，其中無障礙電梯新建暫緩補助1500萬元，各級學校運動團隊及體育器材設備補助由9成調降4成、減少補助2,061萬元；115年度長照服務給付及支付（長照2.0）及長照行政人力補助遭刪減逾4600萬元。

北市府表示，尊重立院對於追加預算的審議，但事實是中央刪減全國地方政府一般性補助款是違法在先；中央政府本來就該在已通過、正執行的總預算中發給地方政府，包含台北本規畫照顧弱勢等用途、卻被刪減的38億，對此，市府目前正在訴願程序中，不排除提出行政訴訟。

長照 北市府 補助款

延伸閱讀

遭酸「只想快樂在一起」...行政院批戲謔 蔣市府3問反擊

盧秀燕發言卻遭制止 林奕華：卓院長應聆聽地方聲音

雙城論壇傳下月底登場 陸委會：北市府已申請赴上海洽商

北市39處室內避難收容所不符規定 消防局：會修正

相關新聞

風災重建特別條例三讀 600億救災 專款專用不得挪用

為復原丹娜絲颱風、728豪雨致災地區，立法院今三讀通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」，規劃600億經費，...

盧秀燕院會槓上卓榮泰 彭啓明還原現場：像媽媽在罵兒子、很兇很悍

台中市長盧秀燕昨赴行政院會質疑中央片面中止計畫型補助，遭行政院長卓榮泰幾度提醒應依議程討論，還以「別來創造聲量」制止，兩...

二戰結束80周年 賴總統：團結必勝、侵略必敗

今天是二戰太平洋戰場日本投降80周年紀念日，賴清德總統表示，80年前的今天，二戰太平洋戰場在同盟國齊心協力的奮戰下，宣告...

明年總預算空缺用「多重方式」彌補 卓榮泰：還在最後調整

行政院長卓榮泰日前表示，明年度總預算將會用舉債方式因應財劃法的影響。卓榮泰今再被問及明年度總預算案，說編製過程，確實讓他...

表態參選新北後換新照想表達什麼？黃國昌本人說了

核三延役公投即將登場，民眾黨主席黃國昌今率領黨公職從新北議會前出發，展開全國大車掃，被問到從新北出發是否與選市長有關，黃...

直擊嘉義上萬受損光電板仍未清 風災已40天卡關主因是它

嘉義6座滯洪池光電場遭丹娜絲颱風重創，至今已超過40天，業者卻仍未能將受損光電設施全數清除。光電設施的清運為何一直卡關？記者多次走訪現場觀察，有一個關鍵原因，導致光電板仍大量堆置…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。