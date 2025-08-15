計畫型補助也被刪1.4億 北市府憂「這件事」可能會再刪

行政院砍地方政府一般性補助款，計畫型補助款也被中央片面通知下修或刪減。北市府表示，北市申請中央各部會之114年度計畫型補助款,截至目前中央核定總額約為221億元，目前獲知遭刪減1.41億元，後續可能再有刪減，預估115年度將受刪減比例更劇。

北市府指出，目前計畫型補助款的刪減以教育、社福為重災區，例如114至115學年度教育部刪減共計18項、總計1.28億元，其中無障礙電梯新建暫緩補助1500萬元，各級學校運動團隊及體育器材設備補助由9成調降4成、減少補助2,061萬元；115年度長照服務給付及支付（長照2.0）及長照行政人力補助遭刪減逾4600萬元。

北市府表示，尊重立院對於追加預算的審議，但事實是中央刪減全國地方政府一般性補助款是違法在先；中央政府本來就該在已通過、正執行的總預算中發給地方政府，包含台北本規畫照顧弱勢等用途、卻被刪減的38億，對此，市府目前正在訴願程序中，不排除提出行政訴訟。

