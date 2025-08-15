快訊

盧秀燕院會槓上卓榮泰 彭啓明還原現場：像媽媽在罵兒子、很兇很悍

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部長彭啓明（右）今早接受廣播節目專訪時還原昨天行政院院會現場，稱她（指台中市長盧秀燕）昨天的確很不客氣，「氛圍就像是媽媽在罵兒子，很兇、很悍」。圖／取自POP Radio聯播網官方頻道
台中市長盧秀燕昨赴行政院會質疑中央片面中止計畫型補助，遭行政院長卓榮泰幾度提醒應依議程討論，還以「別來創造聲量」制止，兩人互槓，氣氛一度緊繃。環境部長彭啓明今早接受廣播節目專訪時還原現場，他說，「她（指盧秀燕）昨天的確很不客氣，氛圍就像是媽媽在罵兒子，很兇、很悍」。

行政院會昨討論通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，盧秀燕於會中發言提及中央政府總預算創新高、財劃法、計畫型補助款等相關問題，卓榮泰則以參與院會是來討論事情、共同解決問題而非創造聲量等語制止盧秀燕。

彭啓明今接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，主持人黃暐瀚提問也在政院院會現場的彭啓明場面火爆嗎？彭啓明說，「她（指盧秀燕）昨天的確很不客氣，氛圍就像是媽媽在罵兒子，很兇、很悍」，因盧秀燕一直離題，卓榮泰也的確有提醒盧秀燕現在是談追加預算，裡面有很多錢是給地方的。

彭啓明表示，很多工作是中央跟地方合作，像環境部明年原本要給地方4000多億預算，但主計單位說要減少預算，地方政府因此不高興，認為以前可以、現在卻不行？問題是當時財劃法還沒大修，修法後有很大的結構變化，中央現在沒有錢，怎麼給地方？

他舉例，環境部原本補助給各地方縣市政府清潔車，但以後地方錢比中央多，就無法再補助，但地方還是希望補助更多，收支畫分權責必須談清楚，但現在無法一刀兩切。

黃暐瀚追問昨天院會場面是否尷尬？彭啓明說，「她（指盧秀燕）一個人講了快10分鐘，台北、新北在臨時動議時有稍微說了一下，希望跟以前一樣，盧市長也再提希望比照從前。卓院長則說中央、地方要怎麼處理，可能需要再開會討論」。

