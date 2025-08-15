快訊

不滿政府藉界「終戰」媚日 松濤社積極紀念抗戰勝利80年

聯合報／ 記者高凌雲／台北即時報導
民進黨政府對於抗戰勝利80周年，沒有任何重要紀念儀式，民間團體松濤社主動舉辦紀念抗戰勝利80周年，8月16日下午在中正紀念堂廣場盛大舉行。照片來源/松濤社
民進黨政府對於抗戰勝利80周年，沒有任何重要紀念儀式，民間團體松濤社主動舉辦紀念抗戰勝利80周年，8月16日下午在中正紀念堂廣場盛大舉行。照片來源/松濤社

今年是抗日戰爭勝利80周年，政府冷漠這段中華民族的光榮歷史，沒有舉行重要紀念活動，民間團體松濤社有鑑於政府推動去中化，多年來默默致力於蒐集推廣展示民國史料，挽救破碎的中華民國近代歷史，松濤社也在這個周末8月16日下午，邀請與抗日戰爭歷史有關名人的後人，在中正紀念堂廣場舉行大規模紀念抗戰勝利活動。

民間紀念抗日勝利80周年，由國防部前部長伍世文擔任大會主席，盧溝橋事變時駐守宛平縣城的29軍37師110旅219團團長吉星文兒子吉民立，上海淞滬戰役後期，英勇渡河向固守四行倉庫88師262旅第524團1營守軍獻旗的童子軍楊惠敏兒子朱復轟，日軍攻陷南京時殉國的憲兵副司令蕭山令孫子蕭慶國，抗戰初期的外交部長王寵惠孫子王守正，孫女王依仁，蔣緯國兒子蔣孝剛夫婦，國共內戰孟良崮戰役陣亡整編74師師長張靈甫兒子張道宇等，都接受松濤社邀請參加，為中華民國抗戰歷史見證。

其他受邀人士還有婦聯會主委雷倩、國安會前秘書長胡為真、外交部前部長林永樂等，國民黨僅指派秘書長黃健庭出席。

松濤社執行長宋緒康表示，希望社會上有志之士踴躍出席這場紀念活動，以正史實，民進黨政府漠視迴避抗戰歷史，甚至歪曲歷史，諛媚日本，國史館舉辦「中日戰爭到終戰接收學術研討會」，終戰兩字是掩飾日本戰敗恥辱的用語，中華民國是戰勝國，缺卑屈矮化，取悅日本。政府媚日心態，令人痛心。

宋緒康說，8月16日下午的紀念大會，共有30多個團體協辦，紀念大會安排有幼童合唱團、少年啦啦隊，壯年退伍三軍儀隊，成年合唱團等不同年齡群體表演，其他來自台灣的星野合唱團，菲律賓歌手郭彥希，香港莒光樂隊等，也共同參與表演，象徵全球華人各盡其能，共同參與抗戰。

不滿政府藉界「終戰」媚日 松濤社積極紀念抗戰勝利80年

今年是抗日戰爭勝利80周年，政府冷漠這段中華民族的光榮歷史，沒有舉行重要紀念活動，民間團體松濤社有鑑於政府推動去中化，多...

