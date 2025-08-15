郭智輝爭議民進黨內也炸鍋 地方黨部、議員「關心電話」接不完
經濟部長郭智輝爭議頻傳，昨又被議員侯漢廷爆關稅公布當晚設宴，綠營人士指出，內部有不少人認為郭心態不適任部長，更為行政院長卓榮泰帶來不少麻煩，能否下台還是要看賴清德總統，但不要因少數閣員的言行，拖累中央執政。
北市綠營人士透露，郭智輝從先前「蒙古症」失言事件，就引起不小爭議，這陣子只要郭上新聞版面，就會有支持者不滿打電話到地方黨部、議員服務處「關心」，關稅議題更像是壓倒駱駝的最後一根稻草。
花蓮民進黨人士表示，花蓮是鐵藍區，民進黨在地經營已經很不容易，黨公職都非常努力爭取民眾支持，部會官員若是我行我素，不貼近民意，讓地方更難經營。這幾天在外面跑行程，就聽到一些對郭智輝不滿的聲音，也有支持者提出不錯的建議，只能透過內部反映，希望不要因少數閣員的言行，拖累中央執政。
針對核三敦親睦鄰費失言風波，郭智輝日前強調，從社會科學角度出發，拿掉應變數、意即無補助，是否仍獲七成支持，他只是提出這樣的討論方向，「這叫做失言嗎」？
屏東副縣長黃國榮昨說，恆春在承受40多年核三廠為鄰的狀況下，敦親睦鄰經費有支出規範及設置緣由，還是要請郭部長多了解，如果多了解，才能體會恆春在地的居民與核三廠這段時間的相處，這是縣府的立場。
民進黨議員陳賢蔚認為，政治是處理人民的事務，除了把事情做好外，也要顧及人心，郭智輝是企業家出身，或許單純就事論事而已，但忽視社會科學最重視的人的影響，在把事情做好前，不要忘記政治家該關切的是，如何應對施政造成不同影響民眾心聲，若人民無法感受到政府的用心，恐怕徒勞無功、事倍功半，希望郭未來能更謹慎看待政治議題。
