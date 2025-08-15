賴清德「水逆」陷危機 他以2018年蔡英文為例：解方只有2句話

大罷免大失敗之後，賴清德總統民調雪崩，引起討論。

資深媒體人黃暐瀚臉書發表「賴清德的危機」一文，他表示，726的投票結果，與緊接而來的4份民調，都顯示賴總統目前「水逆」，滿是危機。執政不受信任（關稅、救災、普發1萬、行政團隊遲遲不更換），領導威信降低，甚至開始有人討論，會不會連2028的連任都出現問題？（敗選或出現黨內挑戰者）

「狀況非常糟糕，但並非已是絕望」。黃暐瀚表示，回到2018年民進黨縣市長大敗之後，當時連高雄都輸，時任總統的蔡英文的民調更低，狀況更慘，連4大老都登報勸蔡英文放棄連任，面對這麼嚴峻的狀況，僅僅13個月後，蔡英文用817萬票，成為中華民國史上得票最高的民選總統。

黃暐瀚說，面對問題，才能解決問題。比起蔡英文（得票56%）上任第6個月就出現民調死亡交叉，跌破4成；得票40%的賴總統卻是一直到今年6月前（上任滿1年）都還是「滿意高於不滿意」。

死亡交叉的關鍵，黃暐瀚表示，明顯就是6月之後賴總統正式投入罷免行動，選舉的結果證明：「反共不等於挺綠、挺綠也未必挺罷」。他舉豐臣秀吉「中國大返還」為例，求勝必須認清「核心價值」，斷然割捨、果決放棄所有妨礙核心目標的所有不利條件的原因。

黃暐瀚表示，解方只有兩句話：「淡化主席身份，全力當好總統」。

他說，所有總統該做的事，都全力去做。一切只涉黨務，不涉公眾利益與中間選民的，都先淡出。民意如逆水行舟，不進則退，如果還希望2028繼續執政，賴清德總統得想辦法讓狀況別再「更壞」，千萬別以為現在已是「最壞」。

