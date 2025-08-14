新聞幕後／大罷免後速清理戰場 普發現金轉彎

聯合報／ 本報記者黃婉婷
行政院會昨提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，定調會普發現金一萬元。記者胡經周／攝影
行政院會昨提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，定調會普發現金一萬元。記者胡經周／攝影

行政院會昨拍板韌性特別條例修正草案，定調普發現金不排富，僅延後發放時程。過去閣揆卓榮泰稱普發現金違法違憲，讓他「天人交戰」，如今政策轉彎，背後除了是因為大罷免後必須「順應民意」，也要為「合法合憲」找台階，因此於昨日提出特別條例修正案，先解決違憲問題。

普發現金議題紛擾多時，總算在昨天塵埃落定。藍營拋出民生利多，為反罷免注入強心針，綠營起初論述強調撒幣救罷免是債留子孫，更列舉普發現金的二三五○億元能做多少建設等，卓榮泰更在罷免投票前親上火線，強調舉債發現金讓他「內心非常交戰」。

隨著首波藍營立委罷免案無一通過，綠營氣勢重挫，普發現金議題更被視為慘敗因素之一。據了解，當時府院黨就定調要迅速清理戰場，行政院於是未於期限內向立法院提出覆議，僅稱會在適當時機提出釋憲，同時著手研擬普發現金納入排富條款。

豈料綠營內部對排富也有不同意見。據了解，民進黨立院黨團八日的黨團大會上，綠營立委砲聲隆隆，對於是否排富、排富後要搭配加碼補助弱勢、該發多少等意見分歧，唯一共識則是立法院通過的特別條例要求普發現金「違憲」，行政院應主動出擊並提出修正版本，才能化解違憲爭議。

賴總統日前擴大邀集府院黨高層與民進黨立院黨團七長溝通，民進黨團也提出「合憲性、不排富、擴大對弱勢照顧」三項主張。

行政院才於昨日通過強化韌性特別條例修正案，也定調修正案三讀通過後，才會送出特別預算，優先處理合法合憲問題，同時延後普發現金時程及追加十億元作業費用。

發現金 大罷免 行政院 卓榮泰

延伸閱讀

影／創造聲量？赴政院談預算遭卓榮泰制止 盧秀燕親上火線說明

影／為何歐盟、日本不用疊加關稅？卓揆曝我與美「談判關鍵」

影／因應疊加關稅 卓榮泰喊話韓國瑜：5900億預算盼盡速通過

政院拍板發現金 李彥秀狠批卓揆：證明違憲無道理

相關新聞

續參選黨主席或交棒？朱立倫「一句話」妙回：國民黨要團結

國民黨黨主席改選10月18日登場，台中市長盧秀燕傳出無意參選，現任黨主席朱立倫今在高雄受訪被問及是否繼續爭取黨主席，朱沒...

影／創造聲量？赴政院談預算遭卓榮泰制止 盧秀燕親上火線說明

台中市長盧秀燕今出席行政院會提及中央政府總預算議題，傳出遭行政院長卓榮泰質疑「創造聲量」制止發言，會議氣氛相當緊張，兩人...

關稅公布...郭智輝卻在「快樂晚宴」 藍白黨主席同批：這樣的官員需要存在？

台北市議員侯漢廷踢爆，在關稅「20%+N」公布當晚，經濟部長郭智輝於福容大飯店設宴，國民黨主席朱立倫今晚在高雄受訪時表示...

批民進黨能源政策一塌糊塗 黃國昌：2028目標讓賴清德下台

民眾黨主席黃國昌今晚與國民黨主席朱立倫連袂南下高雄進行核三延役公投說明，他批民進黨8年執政下，能源政策一塌糊塗，所有慘痛...

影／轟政院普發現金一拖再拖 王鴻薇籲照原時程發放

行政院今提出強化韌性特別條例修正案，普發現金時程恐受影響。國民黨立院黨團書記長王鴻薇批評，若照原時程，在10月開放登記，...

政院提特別條例修正案 賴士葆嘆：又花時間重跑流程

行政院今天通過強化韌性特別條例修正案、114年度中央政府總預算追加預算案等，國民黨立委賴士葆表示，特別條例這樣流程又要重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。