新聞幕後／大罷免後速清理戰場 普發現金轉彎

行政院會昨拍板韌性特別條例修正草案，定調普發現金不排富，僅延後發放時程。過去閣揆卓榮泰稱普發現金違法違憲，讓他「天人交戰」，如今政策轉彎，背後除了是因為大罷免後必須「順應民意」，也要為「合法合憲」找台階，因此於昨日提出特別條例修正案，先解決違憲問題。

普發現金議題紛擾多時，總算在昨天塵埃落定。藍營拋出民生利多，為反罷免注入強心針，綠營起初論述強調撒幣救罷免是債留子孫，更列舉普發現金的二三五○億元能做多少建設等，卓榮泰更在罷免投票前親上火線，強調舉債發現金讓他「內心非常交戰」。

隨著首波藍營立委罷免案無一通過，綠營氣勢重挫，普發現金議題更被視為慘敗因素之一。據了解，當時府院黨就定調要迅速清理戰場，行政院於是未於期限內向立法院提出覆議，僅稱會在適當時機提出釋憲，同時著手研擬普發現金納入排富條款。

豈料綠營內部對排富也有不同意見。據了解，民進黨立院黨團八日的黨團大會上，綠營立委砲聲隆隆，對於是否排富、排富後要搭配加碼補助弱勢、該發多少等意見分歧，唯一共識則是立法院通過的特別條例要求普發現金「違憲」，行政院應主動出擊並提出修正版本，才能化解違憲爭議。

賴總統日前擴大邀集府院黨高層與民進黨立院黨團七長溝通，民進黨團也提出「合憲性、不排富、擴大對弱勢照顧」三項主張。

行政院才於昨日通過強化韌性特別條例修正案，也定調修正案三讀通過後，才會送出特別預算，優先處理合法合憲問題，同時延後普發現金時程及追加十億元作業費用。

