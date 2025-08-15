青年基本法 藍盼納18歲公民權

「十八歲公民權」修憲公投在二○二二年舉行，當時未達選舉權人的人數門檻，最終無法通過。昨立院教育及文化委員會審查「青年基本法」草案，國民黨立委柯志恩等人提案，讓青年基本法直接納入十八歲公民權，但也有立委主張繼續透過修憲推進。

法務部代表說，十八歲公民權涉及修憲爭議，應由選罷法的主管機關來評估，是否能以法律層次的青年基本法來修正。由於涉及法律專業，立法院教育及文化委員會決議將此條保留，後續再協商討論。

柯志恩提出增訂第四之一條，讓年滿十八歲國民有依法行使選舉、罷免、創制、複決之權。她說，雖然上次公投同意票很多，卻無法通過門檻，現在既然要訂定青年基本法，就不要再讓青年的公民參與只是蜻蜓點水。

不過民進黨立委范雲則認為，有其他法學者反映應該修憲，由於這涉及法律專業，建議保留法條後續再協調。國民黨立委羅廷瑋則說，修憲委員會未來會朝向十八歲公民權的方向努力，若現在也能修法、雙管齊下，何樂而不為？

昨日立院教育委員會還爆發一段插曲，民眾黨立委劉書彬點名，民進黨過去宣稱最照顧青年，然而行政院早在今年五月提出版本，民進黨籍教文召委林宜瑾卻遲遲未排審，只會做政治動作搶位。林宜瑾則回批，她排案重心都放在預算解凍，藍綠立委早已紛紛各自提出版本，民眾黨團反而到了今年六月才提出版本，「而且多處參考院版結構，投機得很有該黨風格」。

商品推薦