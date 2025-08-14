冷眼集／地方補助款 政院不該表面退讓、實則搞小動作

歷經大罷免挫敗，行政院終於放下對抗姿態，順應民意拍板普發現金，立院朝野黨團也同意放行加碼編列作業費及弱勢補助，朝野各退一步雖是美事，但中央地方仍為補助款爭執不休，民進黨若真記得當年改革財劃法的初衷，就應公允檢討事權分配，而非表面退讓，實則搞小動作。

以普發現金為例，政院最終放棄不排富，同意舉債發現金，並透過主動提出特別條例修正案，消除違憲疑慮，替自己找台階下，同時提出今年度中央政府追加預算，一併解決禁伐補償、地方補助款爭議。這些轉向，固然是政治壓力下的選擇，也凸顯政府若早能正視民意，不必等到挫敗才回頭。

在野雖同意不再堅持十月底前發完，展現朝野互動彈性，同時仍發揮監督精神，質疑增加電力韌性等項目是暗渡陳倉，將嚴審把關。

政治本是妥協的藝術，儘管賴政府遲至上任一年後，才被罷免挫敗敲醒，此時調整步伐也不算太晚。接下來，府院應正視財劃法修正後事權如何分配，確保補助與分配公平，而非藉修改一般性補助辦法、提前刪減計畫性補助比例搞小動作，綠營自家縣市或許敢怒不敢言，但藍營地方政府絕不會輕易妥協。賴政府應放下政治算計，否則中央、地方互槓戲碼恐一再上演。

