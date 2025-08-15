王鴻薇索取公文遭受公審 食藥署長道歉

國民黨立委王鴻薇向部會索取標案相關資料的公文，遭衛福部食藥署員工翻拍，且搭配嘲諷言論，發布至社群平台Threads。衛福部食藥署長姜至剛昨天公開致歉，直言這是絕對不允許的行為，「對於同仁有這樣的行為，非常的遺憾，應該要進一步道歉。」相關人員已記過、調離現職，內部將加強公文處理教育。

姜至剛說，第一時間了解事情後，立即啟動政風調查，以最快的時間記過處分、調離現職。他表示，絕對不允許同仁們在公文處理有違規行為，已第一時間在署內進行教育訓練。他強調「這是我們絕對不允許行為」。

王鴻薇在臉書表示，衛福部已於十三日發函回應，經查證後確認，該社群帳號確為食藥署員工持有，該員工行為違反行政院文書處理手冊第六十九點。她說，「這樣的行為，我們絕對不會容忍，更不會因為這樣，就影響我監督的力道。當然我也肯定衛福部的迅速處理，絕不徇私」。

王鴻薇受訪表示，對食藥署做出明快決定、署長公開道歉表示肯定，唯有行政單位正視公務員不當行為，才能杜絕公務員自甘為青鳥、側翼，去攻擊在野黨立委，更重要的是她索資是為了公開資料、把關納稅人的錢，政府預算本來就該被受監督。

