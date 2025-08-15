失禮南韓我登門致歉 林佳龍盼深化交流

行政院政務委員林明昕日前訪南韓，原定要拜會南韓真相和解委員會委員長朴宣映卻前一天臨時取消，朴宣映公開表達不滿，事隔兩天，朴宣映發文提到我駐韓代表丘高偉已登門道歉；外交部長林佳龍昨在立法院表示，事發後已責成丘高偉親自拜訪，經過溝通後對方表示理解。

林佳龍指出，丘高偉除了溝通也表達歉意，了解到過程中有些接洽問題，期待未來有進一步交流機會。

南韓韓民族日報日前報導，林明昕與人權及轉型正義處官員一行原定安排拜會南韓真相和解委員會卻取消；朴宣映十一日在臉書發文表達不悅，說為了這次會面，特別訂花、準備茶點禮物，台灣代表團前一天晚上單方面取消會談，還提出令人難以接受的藉口，是外交失禮，「台灣將來會以傲慢與無禮永遠留存在我的心中」。

事件爆發後，林明昕辦公室表示，八日上午臨時有APEC緊急事項須立即處理，因此在前一天傍晚告知並表達歉意，委員會也以信件表達諒解。不過林的說法並未獲得國內理解，行政院長卓榮泰更說，應馬上透過外交途徑進行必要措施，充分說明取得諒解。

接著，朴宣映十三日在臉書發文更新進度，指丘高偉登門致歉；朴說，丘上任不到一個月，竟然能趕忙抽空登門，只為了替別人的行為道歉，「我該說什麼呢？」

朴宣映說，國際關係就像這樣，不單限於國家間，私人間也必須守信用；只要犯錯，盡快認錯道歉是正途；若不道歉，甚至持續反覆辯解、說謊，將有損人格，於公於私皆然。

商品推薦