議員爆料！關稅公布日 郭智輝赴福容宴

聯合報／ 記者林海洪子凱屈彥辰周佑政／台北報導
台北市議員侯漢廷昨日爆料，經濟部長郭智輝（右圖）於美國關稅公布當天在福容飯店以「當我們快樂在一起」為名設宴，質疑郭不思反省還與朋友吃大餐。記者黃仲裕／攝影
台北市議員侯漢廷昨日爆料，經濟部長郭智輝於美國關稅公布當天在福容飯店以「當我們快樂在一起」為名設宴（圖），質疑郭不思反省還與朋友吃大餐。圖／取自議員侯漢廷臉書
台北市議員侯漢廷昨天爆料，經濟部長郭智輝在八月一日美對台公布暫時性關稅當天，前往福容飯店十一樓貴賓包廂出席「當我們快樂在一起」晚宴，經濟部第一時間解釋僅「短暫停留」；但侯漢廷再爆料，當晚郭智輝一待三小時，經濟部則再發出聲明，要侯漢廷提出證據，別誤導大眾，否則依法追究。

侯漢廷爆料，郭智輝出席晚宴，監察委員趙永清、中研院前院長翁啟惠等人均出席。國民黨立委許宇甄痛批，八月一日中南部剛被丹娜絲颱風與連續兩周的豪雨摧殘，同時美國又宣布對台灣課徵高關稅，這些人爽吃大餐，無視災民、產業之苦。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則指出，侯漢廷沒有出席餐會，應扣合關稅因應來做政策討論，才是民意代表該做的事。不願具名的民進黨立委私下說，郭智輝對於外界的質疑，必須自己說清楚，政府現在面臨內外困境，未來郭智輝也該謹言慎行。

侯漢廷披露郭智輝在美國公布對台關稅當天，到福容飯店出席晚宴，經濟部昨發布新聞稿滅火指，當日餐敘是郭部長是獲醫界友人邀請出席，郭到場寒暄後即離席，活動並非經濟部或部長主辦，呼籲侯漢廷別誤導大眾。

侯漢廷下午則加碼爆料指，「經濟部不要再幫郭智輝說謊了！」郭智輝下午約四時四十分抵達福容飯店，晚上七點四十分離開，三個小時是經濟部聲稱的「短暫致意即離席」嗎？而且當天是周五，郭智輝搭乘公務車前往，監察委員是不是該介入調查？

對此，經濟部二度發出聲明，強調對外所發布的行程與說明，均係基於事實，請侯漢廷提出證據，勿再以錯誤資訊誤導大眾，若再有損害名譽之情事，或不實指控，將依法訴究。

