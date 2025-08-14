政院追加預算878億元 地方一般性補助款636億元最多

聯合報／ 記者黃婉婷林銘翰李成蔭／台北報導

為因應今年度中央總預算遭立院刪減，行政院會昨天通過「一一四年度中央政府總預算追加預算案」，共編列八七八億四一三六萬餘元，其中以地方一般性補助款六三六億元最多、各機關施政實際需要一三二點八億元次之，以及原住民禁伐補償、第十一屆立委罷免案及全國性公投、調增軍職人員勤務加給等經費。

民眾黨立法院黨團昨批評，行政院無視立法院決議立即撥補地方補助款，迫使地方縣市政府需被強加於不合理的追加預算案之下，黨團予以嚴厲譴責；追加預算中除支持禁伐補償、提升國軍待遇、核三公投等，其餘將嚴審，也不接受全民為大惡罷埋單。

國民黨立委賴士葆表示，政院早該送追加減預算案，但其中名目卻很奇怪，例如當初政院喊窮拿地方一般性補助款開刀，現在又透過追加減預算想重編回來，另外大罷免與公投等選務，錢早就已經花了，中選會也動用了第二預備金，怎麼會還在追加減預算中出現？未來政院應該來立法院說明清楚。

行政院長卓榮泰昨指出，立法院審議一一四年度中央政府總預算案，歲出大幅刪減共二○七六億元，其中通案統刪數不低於九三九億元，尚須由本院自行調整刪減六三六億元，不得不調降對直轄市及縣市政府一般性補助規模。

行政院本次追加預算案，除地方補助款及各機關施政計畫需要經費外，還包括軍職人員各項勤務加給所需經費五十九億餘元，原住民禁伐補償計畫廿三億餘元，以及立委罷免案及全國性公民投票經費十五億元等。

至於追加預算，政院規畫以原預算的收支賸餘數予以彌平。

