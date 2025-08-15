新聞眼／扁挺卓揆的弦外之音 總統聽得進去？

聯合報／ 本報記者周佑政

大罷免失敗、對等關稅衝擊等內外部因素，讓賴政府滿意度迅速下滑。內閣改組是回應民意不滿的必要方式，改組時機與規模如何拿捏，才不會繼續「失血」，而面對朝小野大的結構性因素，民進黨是否要延續當前的對抗路線？比起搞八二三罷免，這些才是賴清德總統最重要的課題。

賴政府滿意度、賴總統聲望持續大幅下滑，閣揆卓榮泰日前鬆口，必要時會對重要人事做應有處理。內閣改組迄今只聞樓梯響，合理的推斷是執政高層仍在等八二三罷免結果出爐後，一次「算總帳」。

只不過，這段時間部會首長持續出狀況，例如經濟部長郭智輝「核三敦親睦鄰費」、「快樂在一起」晚宴等爭議、衛福部長邱泰源鼓勵聯誼解決少子女化。爭議閣員在位一天，民眾不滿就持續積累，是否當斷則斷，立即止血，賴總統必須深思，否則最終民怨反彈，民進黨仍要概括承受。

正值內閣改組聲浪高漲之際，陳水扁昨發文力挺賴卓體制，但陳水扁提及「關鍵字」，包括「一年多來台灣政局發展，應從去年立法院長改選結果說起」、「戰略影響戰術又是誰主導的戰略？」、「期待行政立法局部改組，大戰略新調整好好拚經濟」等。

陳水扁的弦外之音是指，在綠營內部鷹派主導下，在最需要合縱連橫的立法院，錯失與民眾黨合作的機會，將「關鍵少數」拱手讓給國民黨。此外，民眾黨前主席柯文哲遭收押，白營將矛頭對準民進黨「政治迫害」，自此也更加鞏固國會藍白合作抗衡執政黨的政治態勢。

民進黨面對在野多數採抗爭路線，從對三讀法案無止境覆議、釋憲，到與青鳥合流全力支持大罷免；賴政府這種策略選擇，讓朝野僵局無解，少數執政的劣勢無限放大，在施政上寸步難行。

陳水扁在發文中說「賴清德總統兼民進黨主席應很清楚問題癥結」。陳水扁在民進黨內影響力早已式微，但他八年執政與當前的賴政府朝小野大的處境相同，陳水扁的提醒，賴總統必須正視。至於接下來的政局如何發展，取決於掌握黨政大權的賴總統如何回應民意與在野黨。

內閣 陳水扁 卓榮泰

延伸閱讀

關稅公布...郭智輝卻在「快樂晚宴」 藍白黨主席同批：這樣的官員需要存在？

「短暫」致意卻待3小時？要侯漢廷提證據 經部：再不實指控將依法追究

郭智輝「快樂在一起」晚宴惹議 侯漢廷再爆時間、還搭公務車

郭智輝「睦鄰費」爆爭議 屏東副縣長：多了解、體會恆春居民

相關新聞

續參選黨主席或交棒？朱立倫「一句話」妙回：國民黨要團結

國民黨黨主席改選10月18日登場，台中市長盧秀燕傳出無意參選，現任黨主席朱立倫今在高雄受訪被問及是否繼續爭取黨主席，朱沒...

影／創造聲量？赴政院談預算遭卓榮泰制止 盧秀燕親上火線說明

台中市長盧秀燕今出席行政院會提及中央政府總預算議題，傳出遭行政院長卓榮泰質疑「創造聲量」制止發言，會議氣氛相當緊張，兩人...

關稅公布...郭智輝卻在「快樂晚宴」 藍白黨主席同批：這樣的官員需要存在？

台北市議員侯漢廷踢爆，在關稅「20%+N」公布當晚，經濟部長郭智輝於福容大飯店設宴，國民黨主席朱立倫今晚在高雄受訪時表示...

批民進黨能源政策一塌糊塗 黃國昌：2028目標讓賴清德下台

民眾黨主席黃國昌今晚與國民黨主席朱立倫連袂南下高雄進行核三延役公投說明，他批民進黨8年執政下，能源政策一塌糊塗，所有慘痛...

影／轟政院普發現金一拖再拖 王鴻薇籲照原時程發放

行政院今提出強化韌性特別條例修正案，普發現金時程恐受影響。國民黨立院黨團書記長王鴻薇批評，若照原時程，在10月開放登記，...

政院提特別條例修正案 賴士葆嘆：又花時間重跑流程

行政院今天通過強化韌性特別條例修正案、114年度中央政府總預算追加預算案等，國民黨立委賴士葆表示，特別條例這樣流程又要重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。