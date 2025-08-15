新聞眼／扁挺卓揆的弦外之音 總統聽得進去？

大罷免失敗、對等關稅衝擊等內外部因素，讓賴政府滿意度迅速下滑。內閣改組是回應民意不滿的必要方式，改組時機與規模如何拿捏，才不會繼續「失血」，而面對朝小野大的結構性因素，民進黨是否要延續當前的對抗路線？比起搞八二三罷免，這些才是賴清德總統最重要的課題。

賴政府滿意度、賴總統聲望持續大幅下滑，閣揆卓榮泰日前鬆口，必要時會對重要人事做應有處理。內閣改組迄今只聞樓梯響，合理的推斷是執政高層仍在等八二三罷免結果出爐後，一次「算總帳」。

只不過，這段時間部會首長持續出狀況，例如經濟部長郭智輝「核三敦親睦鄰費」、「快樂在一起」晚宴等爭議、衛福部長邱泰源鼓勵聯誼解決少子女化。爭議閣員在位一天，民眾不滿就持續積累，是否當斷則斷，立即止血，賴總統必須深思，否則最終民怨反彈，民進黨仍要概括承受。

正值內閣改組聲浪高漲之際，陳水扁昨發文力挺賴卓體制，但陳水扁提及「關鍵字」，包括「一年多來台灣政局發展，應從去年立法院長改選結果說起」、「戰略影響戰術又是誰主導的戰略？」、「期待行政立法局部改組，大戰略新調整好好拚經濟」等。

陳水扁的弦外之音是指，在綠營內部鷹派主導下，在最需要合縱連橫的立法院，錯失與民眾黨合作的機會，將「關鍵少數」拱手讓給國民黨。此外，民眾黨前主席柯文哲遭收押，白營將矛頭對準民進黨「政治迫害」，自此也更加鞏固國會藍白合作抗衡執政黨的政治態勢。

民進黨面對在野多數採抗爭路線，從對三讀法案無止境覆議、釋憲，到與青鳥合流全力支持大罷免；賴政府這種策略選擇，讓朝野僵局無解，少數執政的劣勢無限放大，在施政上寸步難行。

陳水扁在發文中說「賴清德總統兼民進黨主席應很清楚問題癥結」。陳水扁在民進黨內影響力早已式微，但他八年執政與當前的賴政府朝小野大的處境相同，陳水扁的提醒，賴總統必須正視。至於接下來的政局如何發展，取決於掌握黨政大權的賴總統如何回應民意與在野黨。

