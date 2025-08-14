地方計畫型補助款刪減 北市教育社福、新北工程長照受影響

行政院砍地方政府一般性補助款，計畫型補助款也被中央片面通知下修或刪減，新北憂遭刪逾兩百億，北市批中央違法在先，桃園直言「苦了基層，更苦了民眾」。台南市府也稱，會強烈向中央爭取已核定計畫，不要刪減補助額度。

北市府指出，北市申請中央各部會的計畫型補助款，獲知遭刪減一點四一億元，後續可能再刪，預估一一五年度刪減比率更劇。目前計畫型補助款的刪減以教育、社福為重災區，例如無障礙電梯、長照服務補助等；尊重立院對於追加預算的審議，但中央違法刪減一般性補助款在先，市府正在訴願程序，也不排除提行政訴訟。

新北市主計處長吳建國表示，行政院欲修改計畫型補助款補助額度，希望從最高九成的補助天花板，降為最高五成，新北目前計畫型補助款四七四億元，包含捷運工程、汙水下水道、長照等，若刪除至五成，恐減少逾二百億元，茲事體大。

桃園副市長蘇俊賓說，衛福部原本每年補助桃園七千多萬元，包括身障者日間照顧與輔具補助等，本周收到中央公文稱明年暫緩納編，要等行政院確認額度；另外，發展桃園沿海觀光產業的珍珠海岸計畫原已核定公告，近日也被觀光署通知明年經費刪二點二六億元，並要求桃園自刪四七四三萬元。蘇俊賓說，部會片面通知，缺乏溝通，讓許多進行到一半的計畫發生不確定性。

台中市府指出，計畫型補助款是各局處自行向中央提案申請，不確定性連帶造成明年預算編列難度上升，根本不確定哪些項目要分攤多少，既拖緩建設腳步，也對行政體系造成巨大負擔。

台南市府指出，一般性補助款先前被刪減五十一億多元；普通統籌分配稅受美國關稅政策影響，財政部二月起逐月短撥，累計短撥數達二二點六七億元，台南市累計資金缺口達七四點三五億元，已造成實質財政壓力。

高雄市府表示，計畫型補助預算約四九七點五億元，目前尚不確定受影響程度。

對於地方抱怨計畫型補助款遭中央片面刪除，行政院長卓榮泰昨天在行政院會中允諾，關於新版財劃法會影響中央、地方財源分配及事權部分，中央、地方將盡速召集會議討論。

