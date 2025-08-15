特別條例預算增至5900億 普發現金最快9月開始發放

立法院日前三讀通過「強化經濟與韌性特別條例」，其中包含普發現金一萬元，行政院會昨通過韌性特別條例修正草案，經費上限提高至五九○○億元，除了定調普發現金不排富，且新增十億元行政作業費外，另增訂兩百億元強化電力韌性，並加碼四十億元照顧弱勢，草案將送立法院審議。

昨日行政院會中，還上演一場脣槍舌劍。據轉述，台中市長盧秀燕親自出席，開嗆中央總預算創歷史新高、行政院施政滿意度卻創新低，中央刪除了地方補助款；卓榮泰兩度制止盧發言，並說「院會討論不是為了創造聲量」等語，其餘藍營首長聲援盧秀燕，會議氣氛一度緊張。

盧秀燕、卓榮泰 院會針鋒相對

政院發言人李慧芝轉述，會中卓揆提醒盧秀燕應針對追加預算討論，盧秀燕稱不反對追加預算後，又偏離主題，卓揆只好制止盧秀燕。針對盧、卓兩人在行政院會針鋒相對，卓榮泰昨下午到台中與機械業者座談，再度盧秀燕同場，卓進場時踢到階梯踉蹌一下，盧伸手去扶。卓榮泰受訪說，盧秀燕針對地方財政困難提出建議，與追加預算內容、精神相符，就事論事討論。盧秀燕說，身為地方首長，必須替地方的預算據理力爭，為人民、產業發聲。

國土安全增200億強化電網韌性

為因應美國對等關稅，立法院三讀通過五四五○億元的強化韌性特別條例，政院此次修正案新增四五○億元，整體經費達五九○○億元。其中包括普發現金作業費十億元，整體額度為二三六○億元；國土安全韌性新增兩百億元強化工業園區電網韌性，額度提高至一七○○億元；社會支持中加碼四十億元照顧弱勢，額度達七一○億元。

政院計畫分期編列預算，草案指出，特別預算第一階段先編列五七○○億元，並預留兩百億元，作為第二期產業支持預算；政院預估，將針對關稅較競爭對手國高的產業擴大補助，思考調整汰舊換新補貼比率。

主計總處副主計長陳慧娟說，特別條例原移用歲計賸餘四四四四億元支應，如今額度達到五九○○億元，差額將舉債支應。

預算公布後7個月內發完現金

普發現金時程上，原立法院通過的特別條例，規定十月底要發放完畢，行政院考量發放現金涉及作業準備、系統設計及民眾領取時間，修正案改為特別預算公布後一個月內開始發放，並在七個月內發放完畢。

卓榮泰說，期盼在立法院長韓國瑜主持下，能與風災重建特別條例一樣，在下周或下下周盡速通過特別條例修正草案。

黨政人士指出，有人錯誤批評普發現金要花七個月時間，實際上行政團隊將壓縮行政流程時間，特別預算案一旦通過一個月內就能發放，且若朝野有共識，最快九月就有機會普發現金。

電力預算遭質疑暗補台電黑洞

另外在野黨對強化電力系統預算有疑慮，民眾黨團質疑，強化電力系統已編在災後重建特別條例，不應巧立名目、暗渡陳倉填補台電財務黑洞。對此，台電總經理王耀庭解釋，兩百億元將針對全台輸電等級的產業園區，強化工業園區電網韌性；災後特別條例中的一百億元電力系統韌性計畫，以災區復原為主。

