盧秀燕槓行政院長卓榮泰 雙北、桃園聲援

聯合報／ 記者黃婉婷陳敬丰陳俊智林麗玉趙容萱／連線報導
台中市長盧秀燕。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕昨赴行政院會質疑中央片面中止計畫型補助，讓基層無所適從，更嗆這是執政滿意度低的原因之一。雙北、桃園市代表也聲援盧，質疑財劃法還沒上路中央就自訂新原則，應盡快跟地方開會共同檢討，而非「車子開一半喊停」，現場氣氛一度緊繃。

今年度中央政府總預算遭立院刪減，且被要求自行刪減六三六億元，政院為此統刪地方補助款廿五％，引發反彈；行政院會昨拍板八七八億元追加預算案，其中就包含地方一般性補助款。

據了解，昨天當會議討論到「追加預算」時，盧秀燕率先發難說，公務體系有嚴謹的財政慣例與紀律，中央單方面終止或刪減計畫型補助，各縣市都受衝擊。以台中為例，一般性補助款遭刪卅二億元，計畫型補助款也有落差。她直言，新內閣剛上任可能對預算不熟悉，但必須立刻修正，盡速全數恢復原本核定的一般性補助款與計畫型補助款。

據轉述，盧秀燕發言完畢後，卓榮泰質疑，應針對追加預算討論主題發言，「你講這麼多，是不贊成這個追加案嗎？」而盧再強調，今年、明年中央總預算都創下歷史新高，行政院施政滿意度卻是歷年同期最低，箇中原因之一就是刪除原本已經核定的一般性補助款，許多甚至才執行到一半，就被迫減碼乃至取消。

卓隨即指出，今年度中央政府總預算若扣除兩千八百億元新增計畫，並未比去年高；盧聽了回嗆還是有，兩人為此爭執不休，卓二度提醒盧應就議程主題討論，甚至以「開會不是為了創造聲量」等語制止盧，雙方一來一往，氣氛火爆。

勞動部長洪申翰還助陣卓榮泰，高喊「請尊重議程」，引發藍營縣市首長不滿，現場氣氛超僵，在一般議程中都無人再提意見。直到臨時動議程序，藍營執政縣市的台北市副市長林奕華、新北市副市長朱惕之、桃園市副市長蘇俊賓，三人便「揪團」於臨時動議發聲力挺盧秀燕。

林奕華說，盧市長是民選市長，行政院會本來就是反映地方心聲、解決問題的地方，台北市也遇到同樣困難，卓院長應該要聆聽地方聲音。

蘇俊賓喊話，貿然刪減已核定的計畫並不合理，明明是中央地方共同政策，核定後卻要地方自行尋找替代財源，衝擊非常大。

台北市長蔣萬安昨在市政行程中聲援，盧市長為老百姓、特別是弱勢民眾爭取被中央違法刪除的權益，這是地方首長應該做的事情，「行政院要面對民意，不要只想著快樂在一起」。

桃園 補助款 行政院 盧秀燕 蘇俊賓 林奕華 追加預算

