政局問題癥結 扁：卓揆非戰之罪 換閣揆也枉然

內閣改組聲浪大，前總統陳水扁力挺「賴卓體制」，強調眼前政治現象卓揆非戰之罪，但期待行政、立法局部改組。藍白點名行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝等人應下台，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨表示，在野黨立委的意見，「我們都聽到了」，行政部門會做最好決定。

陳水扁昨以「後大罷政局力挺賴卓體制重新再出發」為題在臉書表示，冷眼旁觀一年多來台灣政局發展，應從去年立法院長改選結果說起。戰略影響戰術又是誰主導的戰略？如箭頭指向錯誤縱換閣揆也枉然。

陳水扁表示，卓揆是賴清德總統最佳行政院長人選，眼前政治現象問責卓揆非戰之罪。「阿扁總統連任面對國親合連宋配，一年後仍可翻轉廿六比五十一的支持度」。賴清德總統兼民進黨主席應很清楚問題癥結，期待八二三後的行政立法局部改組，「大戰略新調整，好好拚經濟、顧腹肚」。

台灣民意基金會董事長游盈隆則建議，從全面改組到大幅改組，才能展現賴總統誠心誠意回應廣大民意，大刀闊斧改革的雄心壯志。點綴式的內閣改組，不但於事無補，更可能有損已經空前低迷的總統聲望。

藍白點名郭智輝、衛福部長邱泰源、教育部長鄭英耀、法務部長鄭銘謙、內政部長劉世芳等應下台。

國民黨立委牛煦庭說，郭智輝擔任經濟部長一年多，無法苦民所苦。民眾黨團副總召張啓楷說，面對美國政府高關稅政策衝擊，我國需要真正了解經濟的首長，郭智輝太多失言與不當行為，現在就應馬上下台一鞠躬。

張啓楷也說，美國關稅衝擊太大，卓榮泰不熟悉財經，現在還需矯正錯誤的能源政策。和碩董事長童子賢、中研院院士朱敬一、行政院前副院長施俊吉都是不錯的閣揆人選，民進黨政府應痛定思痛。

吳思瑤表示，內閣改組的過程中，行政部門都會在適任性、專業性等考量，做出最好決定。但她也強調，卓榮泰領導內閣一年多來，要挺得住外部壓力，也要能抗衡與化解台灣內部的政治紛爭，非常不容易，希望多給認真努力的人合宜合理的評價。

商品推薦