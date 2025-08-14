遭酸「只想快樂在一起」...行政院批戲謔 蔣市府3問反擊

台中市長盧秀燕今赴行政院會為補助款請命，被院長卓榮泰嗆開會非是創造聲量。北市長蔣萬安聲援盧，喊話政院應面對民意，不要只想快樂在一起，反遭行院批失格調。北市府反擊，是誰不只執政任性、更失格失能，相信民眾都看得很清楚。

行政院發言人李慧芝晚間批蔣萬安以戲謔式發言，有失格調。對於行政院於晚間下班時間仍執意批評蔣市長，北市府副發言人魏汶萱「三問政院」，表示是誰屢次錯判關稅談判還赴約「快樂在一起」？

魏汶萱再問，是誰違法刪除地方政府照顧弱勢的一般性補助款，還戲謔地稱「輪迴」？第三問，是誰不只執政任性、更失格失能，相信民眾都看得很清楚。

盧秀燕今在行政院會為補助款與卓榮泰正面交鋒，卓榮泰以盧秀燕離題嗆開會非創造聲量。蔣萬安今天下午受訪表示，盧市長是為老百姓、特別是弱勢民眾，爭取權益被中央違法刪除的權益，這本該是地方首長應做的事情，行政院應該要面對民意，「不要只想著快樂在一起」。

