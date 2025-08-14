南投前校長性侵案糾正1年未全究責 監院轟縣府教部
監察院說，南投縣某國小前校長劉育成任教34年間，涉性侵、性騷學生，監院糾正南投縣府監督機制失靈超過1年，南投縣府仍未全面究責違失、包庇的人員，教育部也監督不周，因此公開呼籲權責機關「欠全體被害學生一個道歉」。
監察院今天透過新聞稿表示，南投縣某國小前校長劉育成任教34年間，涉性侵、性騷多名女學生，近40名學生受害，劉育成並經南投地院重判15年8月，目前二審審理中。監察院於112年9月通過糾舉劉育成、113年3月彈劾通過，並於113年3月糾正南投縣政府，要求議處多名違失教育人員。
監察院說，劉育成犯案期間，早有多位教育人員及校長接獲被害學生投訴遭劉育成性騷擾、性侵害，卻未依法通報及妥處；此外，劉育成也涉長期嚴重不當體罰學生。
監察院說，提出糾正至今，南投縣政府仍未全面究責相關違失包庇人員，教育部監督也有不周，因此監察院教育及文化委員會通過調查委員葉大華、王麗珍、張菊芳所提，今天請南投縣政府、教育部到監院接受質問，由教育部國教署長彭富源、南投縣府代理秘書長簡青松、教育處長王淑玲等人出席說明。
監察院指出，提出糾正這1年來，不但有違失教育人員知道將被懲處而申請退休，並經南投縣政府同意，且陳姓、王姓兩位校長知道劉育成性侵、性騷學生，卻未依法通報，截至目前只分別被記各1大過、2小過處分。
監委說，多名資深教育人員在過程中知悉卻未依法通報處理，導致一再錯失處理時機造成多人受害，主管機關事後輕忽的態度，等於再度讓受害者面臨機構背叛的傷害，因此公開呼籲權責機關「欠全體被害學生一個道歉」。
