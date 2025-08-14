卓揆端5900億特別預算...機械業喊「台幣升值壓力大」 政院：央行聽見心聲

美對我關稅為20%+N，較日韓高，引起國人不滿。行政院長卓榮泰今與機械業座談時說，行政院今通過5900億元韌性特別條例修正草案。台灣機械工業同業公會理事長莊大立說，產業盼草案盡速通過，並且簡化流程，台幣升值對產業壓力很大。行政院表示，央行聽到產業界的心聲。

行政院秘書長龔明鑫說，與會機械業業者反映，盼政府協助產業規模和技術提升，也有業者盼能增加簡便流程，行政院回去立即檢討，簡化申請流程，支持產業發展。匯率部分，央行也聽到產業界的心聲。

行政院長卓榮泰今天下午參訪位於台中精密機械科技創新園區內的「慶鴻機電」，並與機械業（含工具機）業者交流座談，包括台中市長盧秀燕、台中在地立委到場關心。

卓榮泰說，為協助產業適應後關稅時代，強化經濟社會及民生國安韌性特別條例修正草案今早在行政院會通過，預算提升至5900億元，分二期執行，第一期執行5700億元，另外200億元會端看是否會對產業有形勢必要，再送請立院審議，盼立院及早支持，預算及早上路，對產業的支持就會早一天來臨。

卓榮泰說，現在政府在做的是「以緩濟急」，經濟部、財政部等相關部門已開始受理受到傷害產業升級等金融等協助支持，等立法院程序完成，特別條例修正草案三讀通過，他再向外界說明清楚。

他強調，談判會進行到什麼時候？我方極力在爭取，但談判最後一定會經過立法院同意，他日前已跟立法院長韓國瑜說，如果排得出時間及早說明，他都願意配合時間，到立院說明。

台灣機械工業同業公會理事長莊大立說，很多業界反映，盼能在強化經濟社會及民生國安韌性特別條例修正草案盡速通過，並且簡化流程，台幣升值對產業壓力很大，盼政府聲到產業心聲。

莊大立指出，感謝政府用心，從今年四月美對等關稅以來，政府馬不停蹄與業界溝通，了解業界需求。卓榮泰今傾聽業界心聲，也聽下去了，也給正面答覆。 行政院長卓榮泰（右一）今天下午參訪台中慶鴻機電。記者趙容萱／攝影

