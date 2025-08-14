聽新聞
遭蔣萬安酸「只想快樂在一起」 政院反批：戲謔式語言有失格調
台中市長盧秀燕今赴行政院會為地方計畫型補助款請命，與行政院長卓榮泰正面交鋒，卓當時以盧離題為由，稱開會是要共同討論解決問題，而非創造聲量，台北市長蔣萬安則喊話政院應面對民意，「不要只想著快樂在一起」，以經濟部長郭智輝近日爭議反酸政院。
對此，行政院發言人李慧芝表示，今日在院會討論「追加預算」議案，卓揆尋求地方政府意見時，盧秀燕提出的內容偏離主題，因此卓兩度請盧以議程為主討論，由於辦理年度追加預算是為了解決一一四年度中央與地方政府的財政短缺問題，遺憾蔣萬安以戲謔式發言，有失格調。
