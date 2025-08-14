快訊

為拍落日美照釀悲劇…20歲男攀爬15公尺高電塔 觸電身亡引發火燒山

台指期夜盤醞釀歷史新高？盤中多空交錯、高低點落差達109點

美國7月PPI意外火熱！美股期指短線急跌 公債殖利率攀升

聽新聞
0:00 / 0:00

遭蔣萬安酸「只想快樂在一起」　政院反批：戲謔式語言有失格調

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。資料照，記者邱德祥／攝影
行政院發言人李慧芝。資料照，記者邱德祥／攝影

台中市長盧秀燕今赴行政院會為地方計畫型補助款請命，與行政院長卓榮泰正面交鋒，卓當時以盧離題為由，稱開會是要共同討論解決問題，而非創造聲量，台北市長蔣萬安則喊話政院應面對民意，「不要只想著快樂在一起」，以經濟部長郭智輝近日爭議反酸政院。

對此，行政院發言人李慧芝表示，今日在院會討論「追加預算」議案，卓揆尋求地方政府意見時，盧秀燕提出的內容偏離主題，因此卓兩度請盧以議程為主討論，由於辦理年度追加預算是為了解決一一四年度中央與地方政府的財政短缺問題，遺憾蔣萬安以戲謔式發言，有失格調。

財政 行政院 盧秀燕 蔣萬安 郭智輝 卓榮泰 補助款 追加預算 經濟部長

延伸閱讀

榮獲智慧城市卓越獎！蔣萬安舉1999為例 曝市民熱線有感

蔣萬安赴上海參加雙城論壇 「這一天」最可能成行

盧秀燕赴政院談預算 遭卓榮泰制止並質疑是創造聲量

盧秀燕傳不選…誰接國民黨主席？蔣萬安首度明確表態了

相關新聞

續參選黨主席或交棒？朱立倫「一句話」妙回：國民黨要團結

國民黨黨主席改選10月18日登場，台中市長盧秀燕傳出無意參選，現任黨主席朱立倫今在高雄受訪被問及是否繼續爭取黨主席，朱沒...

影／創造聲量？赴政院談預算遭卓榮泰制止 盧秀燕親上火線說明

台中市長盧秀燕今出席行政院會提及中央政府總預算議題，傳出遭行政院長卓榮泰質疑「創造聲量」制止發言，會議氣氛相當緊張，兩人...

關稅公布...郭智輝卻在「快樂晚宴」 藍白黨主席同批：這樣的官員需要存在？

台北市議員侯漢廷踢爆，在關稅「20%+N」公布當晚，經濟部長郭智輝於福容大飯店設宴，國民黨主席朱立倫今晚在高雄受訪時表示...

批民進黨能源政策一塌糊塗 黃國昌：2028目標讓賴清德下台

民眾黨主席黃國昌今晚與國民黨主席朱立倫連袂南下高雄進行核三延役公投說明，他批民進黨8年執政下，能源政策一塌糊塗，所有慘痛...

影／轟政院普發現金一拖再拖 王鴻薇籲照原時程發放

行政院今提出強化韌性特別條例修正案，普發現金時程恐受影響。國民黨立院黨團書記長王鴻薇批評，若照原時程，在10月開放登記，...

政院提特別條例修正案 賴士葆嘆：又花時間重跑流程

行政院今天通過強化韌性特別條例修正案、114年度中央政府總預算追加預算案等，國民黨立委賴士葆表示，特別條例這樣流程又要重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。