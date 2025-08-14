政院提878億追加預算案 民眾黨團：僅支持提升國軍待遇等3項

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者余承翰／攝影

行政院會今天通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，共計編列878億4136萬餘元，民眾黨立法院黨團表示，針對原住民保留地禁伐補償、提升國軍待遇及核三重啟公投，民眾黨團將給予支持，至於其他包山包海的追加項目，未來將從嚴審查不容一絲浪費。

行政院會今天通過114年度中央政府總預算追加預算案、韌性特別條例修正草案，前者共計編列878億4136萬餘元，其中以直轄市及縣市政府一般性補助款636億554萬餘元最多；後者則將匡列經費上限調高至新台幣5900億元，其中2350億元確定將用於普發現金。

民眾黨立法院黨團發布聲明，行政院提出878.4億元追加預算案，當中的原住民保留地禁伐補償、提升國軍待遇及核三重啟公投，都是與人民切身相關的預算，民眾黨團將會給予支持，其餘各部會包山包海的追加案，立法院過去基於監督職權早已依法刪除。

民眾黨團舉例，監察院追加預算8600萬元、內政部多項浮濫編列計畫、文化部捐助中央通訊社營運等補助，行政院長卓榮泰以地方補助款為由，想要趁機夾帶在追加預算當中，根本不符合追加預算的原則，民眾黨團將會從嚴審查，絕對不容許一絲浪費，「民進黨發動的大惡罷，如果要全民買單，民眾黨團也絕不接受。」

民眾黨團指出，行政院苛扣地方縣市政府一般性補助款，立法院先前通過決議要求立即足額撥付，行政院無視立法院決議，執意操弄弱弱相殘，迫使地方縣市政府被強加在不合理的追加預算案，民眾黨團表達最強烈之譴責，呼籲行政院不應該再繼續拖延，即刻足額撥付。

針對韌性特別條例修正草案，民眾黨團則表示，預算規模擴大至5900億元，其中加強弱勢照顧與關、發放現金作業為人民所需，民眾黨團將給予支持，至於強化電力系統已有編列在災後重建條例，民眾黨團認為不應該巧立名目、暗渡陳倉填補台電財務黑洞。

民眾黨團強調，如果行政院真心要面對台電的財務缺口問題，最佳解決方式就是支持823核三重啟公投，否則終將無法獲得台灣人民支持。

