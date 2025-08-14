續參選黨主席或交棒？朱立倫「一句話」妙回：國民黨要團結

國民黨黨主席改選10月18日登場，台中市長盧秀燕傳出無意參選，現任黨主席朱立倫今在高雄受訪被問及是否繼續爭取黨主席，朱沒有正面回應，僅表示，現在沒有任何時間、空間，讓綠營見縫插針，國民黨要團結一致，大家共同打贏8月23日這一場選戰。

國民黨高雄市黨部今晚舉辦核三公投說明會，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌合體宣講。

針對外界關心的黨主席改選議題，媒體詢問朱立倫會選擇再次參選還是交棒？朱立倫表示，8月23日國民黨面臨最大的挑戰，共有7席最優秀的同事正在被罷免，所以一定要反惡罷、戰獨裁，一定要全力力挺7位同志，而且還面對公投這樣的挑戰。

「現在我們沒有任何時間、任何空間，讓對方綠營見縫插針」朱立倫強調，只有大家共同團結一致，打贏8月23號這一場選戰。

媒體又問及有關民眾黨主席黃國昌今日同台，未來在縣市長合作上面，藍白會不會有一些溝通？朱回應，國民黨持續在8月23日公投及反惡罷的戰役當中，會跟民眾黨一起團結努力，他特別謝謝黃國昌今天到高雄來，周日雲林場也有，希望黃國昌也到雲林來，周一在台北，這個周末還有七、八場反惡罷活動，謝謝黃國昌及民眾黨一起參與支持。

