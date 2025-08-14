最快9月普發現金？黨政人士：朝野若有共識　

行政院會今天通過韌性特別條例修正草案，拍板普發現金發放期程為特別預算案通過後1個月內。黨政人士指出，有人錯誤批評普發現金要花7個月時間，實際上行政團隊將壓縮行政流程時間，特別預算案一旦通過1個月內就能發放，且若朝野有共識，估算時程9月就有望普發現金。

行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正草案，將匡列經費上限調高至新台幣5900億元。新增的450億元額度，將預留200億元用於第2期產業支持，還有200億元用以強化電力韌性、加碼40億元照顧弱勢族群，並增加10億元左右用以普發現金作業所需的相關經費，也訂下發放期程為特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。

黨政人士指出，有人錯誤批評指普發現金居然要準備7個月，但實際上行政團隊是壓縮行政流程，前次普發現金6000元，從籌辦到公布共耗時2個月開始發放，這次是財政部必須在特別預算案公布後一個月內，就讓民眾可以自由選擇喜歡的管道領取普發現金。

黨政人士說，「行政團隊是壓縮行政流程時間，讓民眾有充裕時間慢慢領」，政府不可能強迫民眾一定要在2個月內領取完畢，此次提出修正期程是考量所有民眾的便利性，否則按照立法院原先三讀內容，是得強迫民眾在10月底、不到2個月時間領完普發現金，但參照過往經驗，包含三倍券、五倍券、普發現金的領取時間，都有6個月到7個月時間。

回顧普發現金6000元，當年行政院1月12日提出疫後特別條例，立法院在2月21日三讀條例，政院僅花2天就送出疫後特別預算案，同年3月24日預算案三讀。在有朝野共識下，政府提早在22日開放民眾可以選擇登記入帳，4月10日起陸續開放ATM領現、郵局領現等，領取截止日則為同年10月1日。

另外，當年10月1日至12月31日間在國內出生並領有出生證明、且其生母或生父符合領取資格的新生兒，領取截止期限還延長至113年1月31日。

至於民眾最快何時能領到1萬元，黨政人士表示，若朝野對普發現金有共識，立院能在接下來1週至2週內通過攸關普發現金的韌性特別條例修正案，相信行政院也能儘速在8月底前就提出韌性特別預算案，而一旦立院9月上旬完成法制化程序，行政團隊有望9月就能普發現金，讓民眾儘早領取。

商品推薦