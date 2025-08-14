快訊

影／創造聲量？赴政院談預算遭卓榮泰制止 盧秀燕親上火線說明

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
行政院長卓榮泰（中）、台中市長盧秀燕（左）傳出今早行政院會針鋒相對，下午又在台中同台出席產業座談。記者趙容萱／攝影
行政院長卓榮泰（中）、台中市長盧秀燕（左）傳出今早行政院會針鋒相對，下午又在台中同台出席產業座談。記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕今出席行政院會提及中央政府總預算議題，傳出遭行政院長卓榮泰質疑「創造聲量」制止發言，會議氣氛相當緊張，兩人下午同場機械業者座談，笑著進場。盧秀燕會後受訪時說，身為地方的首長，她當然必須替地方的預算據理力爭、為人民、產業發聲。

行政院發言人李慧芝轉述，盧是在討論追加預算時突然提出，卓為此提醒應就主題回應，並稱「討論事項是要討論事情、共同解決問題，不是創造聲量」，因此制止盧發言，會議氣氛相當緊張。

卓榮泰今天下午1時30分參訪位於台中精密機械科技創新園區內的「慶鴻機電」，並與機械業者座談，卓一下車，不小心踢到階梯踉蹌一下，迎接他的盧秀燕伸手去扶，兩人都是面帶微笑。

卓榮泰隨後笑答記者提問。他說，今早行政院會討論追加預算，其中盧市長針對地方在財政上困難，希望地方能得到協助的事項，與中央政府追加預算案內容、精神一致，都是就事論事在討論。

據了解，主辦方有安排盧秀燕致詞，盧秀燕更希望將她的時間留給產業界代表發言，盼中央因應關稅議題能仔細聆聽在場業者意見，對於相關建議盡量採納諫言，相信只要產業問題解決，台灣困境也能迎刃而解。

盧秀燕在座談會後受訪，說明今早出席行政院會的情形。盧秀燕說，因為身為地方的首長，她當然必須要替地方的預算據理力爭。第二、也替人民發聲。第三、也替產業發聲。因為大家都是希望預算能夠有效的運用，所以身為首長必須要發聲，也必須要爭取，這是她身為地方首長的職責。替人民講話，替地方講話、替產業講話。

行政院長卓榮泰（中）、台中市長盧秀燕（右）傳出今早行政院會針鋒相對，下午又在台中同台出席產業座談。記者趙容萱／攝影
行政院長卓榮泰（中）、台中市長盧秀燕（右）傳出今早行政院會針鋒相對，下午又在台中同台出席產業座談。記者趙容萱／攝影
行政院長卓榮泰（左）、台中市長盧秀燕（中）傳出今早行政院會針鋒相對，下午又在台中同台出席產業座談。記者趙容萱／攝影
行政院長卓榮泰（左）、台中市長盧秀燕（中）傳出今早行政院會針鋒相對，下午又在台中同台出席產業座談。記者趙容萱／攝影
行政院長卓榮泰（中）、台中市長盧秀燕（右）傳出今早行政院會針鋒相對，下午又在台中同台出席產業座談。記者趙容萱／攝影
行政院長卓榮泰（中）、台中市長盧秀燕（右）傳出今早行政院會針鋒相對，下午又在台中同台出席產業座談。記者趙容萱／攝影

