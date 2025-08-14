聽新聞
0:00 / 0:00
關稅公布...郭智輝卻在「快樂晚宴」 藍白黨主席同批：這樣的官員需要存在？
台北市議員侯漢廷踢爆，在關稅「20%+N」公布當晚，經濟部長郭智輝於福容大飯店設宴，國民黨主席朱立倫今晚在高雄受訪時表示，如果官員不在乎民眾，「我不知道這樣的官員還需要存在嗎？」
朱立倫今晚表示，他一再呼籲，政府應好好做事情，民眾現在最關心的是關稅貿易戰以及南部風災水災災情，如果官員不在乎民眾，不知道這樣的官員還需要存在嗎？
民眾黨主席黃國昌則針對郭智輝在能源政策「狀況外」大加撻伐，黃說，經濟部長郭智輝不僅僅是爭議不斷，連台灣的最重要的能源政策都搞不清楚狀況。在經濟委員會裡他質詢郭好幾次，發現郭連台灣的能源配比，要怎麼樣達到的路徑完全沒有任何概念。
黃更指，加上美國高關稅問題，整個賴政府應對得荒腔走板，更不要說最近一連串的失言，充分展現出郭的心態還是郭大董事長、郭大老闆，沒有看見台灣人民生活所面對的壓力跟痛苦，這樣子的部長還繼續讓他留在位置上？
黃國昌說，這不僅僅是郭智輝個人的傲慢，更是卓榮泰內閣整體的墮落，台灣民眾黨的立場非常清楚 ，不僅僅是郭智輝要下台 ，整個卓榮泰內閣全部都應該解散重組。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言