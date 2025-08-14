關稅公布...郭智輝卻在「快樂晚宴」 藍白黨主席同批：這樣的官員需要存在？

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席黃國昌（中）今晚在高雄受訪時，一致質疑經濟部長郭智輝，這樣的官員還要存在嗎？記者劉學聖／攝影
國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席黃國昌（中）今晚在高雄受訪時，一致質疑經濟部長郭智輝，這樣的官員還要存在嗎？記者劉學聖／攝影

台北市議員侯漢廷踢爆，在關稅「20%+N」公布當晚，經濟部長郭智輝於福容大飯店設宴，國民黨主席朱立倫今晚在高雄受訪時表示，如果官員不在乎民眾，「我不知道這樣的官員還需要存在嗎？」

朱立倫今晚表示，他一再呼籲，政府應好好做事情，民眾現在最關心的是關稅貿易戰以及南部風災水災災情，如果官員不在乎民眾，不知道這樣的官員還需要存在嗎？

民眾黨主席黃國昌則針對郭智輝在能源政策「狀況外」大加撻伐，黃說，經濟部長郭智輝不僅僅是爭議不斷，連台灣的最重要的能源政策都搞不清楚狀況。在經濟委員會裡他質詢郭好幾次，發現郭連台灣的能源配比，要怎麼樣達到的路徑完全沒有任何概念。

黃更指，加上美國高關稅問題，整個賴政府應對得荒腔走板，更不要說最近一連串的失言，充分展現出郭的心態還是郭大董事長、郭大老闆，沒有看見台灣人民生活所面對的壓力跟痛苦，這樣子的部長還繼續讓他留在位置上？

黃國昌說，這不僅僅是郭智輝個人的傲慢，更是卓榮泰內閣整體的墮落，台灣民眾黨的立場非常清楚 ，不僅僅是郭智輝要下台 ，整個卓榮泰內閣全部都應該解散重組。

