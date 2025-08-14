世界原住民族媒體聯盟年會 蕭副總統盼促進交流
原文會今天舉辦世界原住民族媒體聯盟年會晚宴。副總統蕭美琴表示，台灣的原住民族是台灣與世界的重要橋梁，希望透過交流和相互理解，分享保護文化和保存語言的寶貴經驗。
原住民族文化事業基金會舉辦「世界原住民族媒體聯盟年會開幕晚宴」，期望推動全球原住民族媒體交流，強化文化連結與國際對話。
蕭副總統出席致詞時表示，台灣的原住民族是台灣與世界的重要橋梁，與毛利人及其他原住民族群建立了友好的文化夥伴關係；政府也會繼續支持。
蕭副總統說，台灣今年也將主辦世界原住民運動會；希望透過文化交流和相互理解，分享保護文化和保存語言的寶貴經驗，並透過歌聲、音樂、舞蹈和珍貴的語言來分享故事。
原文會今年成功爭取世界原住民族媒體聯盟（World Indigenous Broadcasters Network, WIBN）2025年在台舉辦WIBN年會，並以「Ipannong Sinaduan：領航新視界」為主題，點亮文化前行的方向。
原文會說明，Ipannong引自達悟族語，是一種集體性的行動，象徵眾人同心協力，將希望之舟一同舉起，勇敢前行；Sinaduan源自布農族語，意指對未來的凝視與開展，是一種帶領他人走向嶄新視角與世界觀的信念。
原住民族委員會指出，這次晚宴匯聚了來自紐西蘭、澳洲、加拿大及挪威等4國共25名原住民族媒體高層與代表團，也是來自各國際公共媒體，包括紐西蘭毛利電視台（Whakaata Māori）、加拿大APTN、澳洲SBS/NITV及挪威NRK Sápmi等。
原民會表示，這是台灣繼2010年後，再次主辦WIBN年度盛會。
原民會表示，WIBN自2008年成立以來，致力於串連全球原住民族媒體，透過共享資源，保護面臨消散的原住民族語言與文化，台灣自同年加入WIBN，便一直是這個國際網絡的重要成員；這屆在台WIBN年會自即日起至19日。
