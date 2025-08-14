批民進黨能源政策一塌糊塗 黃國昌：2028目標讓賴清德下台

民眾黨主席黃國昌今晚與國民黨主席朱立倫連袂南下高雄進行核三延役公投說明，他批民進黨8年執政下，能源政策一塌糊塗，所有慘痛的代價由台灣人民的承擔，台灣人民真的受夠了，民進黨在能源政策徹底雙標，人民最大的目標是2028賴清德下台。

黃國昌表示，今天來高雄針對823核三延役的公投進行說明。他要特別感謝國民黨主席朱立倫，柯志恩委員，及高雄所有國民黨的黨公職，在台灣能源轉型的這個關鍵時刻，一起站出來。

黃說，民進黨過去8年全面執政的情況下，能源政策一塌糊塗，所有慘痛的代價由台灣人民來加以承擔，台灣人民真的已經受夠了。過去我們補貼了台電3千億元，台灣人卻在短短的4年當中忍受了3次的漲價。這樣的狀況已沒有辦法再讓任何台灣人民可以忍受下去。

他表示，目前台灣的狀況，是「台電跌倒，綠友友吃飽」。面對這樣一個錯誤的能源政策，民進黨政府完全沒有任何的反省與檢討。

他指賴清德總統今天在民進黨中常會說，安全不能夠拿來公投。但他想問，民進黨不是公投民主起家的嗎？當初作為民進黨的第一個公投題目，不就是核四嗎？怎麼過去民進黨可以拿核四來公投，現在其他的在野黨要拿核三延役來公投，民進黨突然說這不是一個可以公民投票的事項？再度顯現「綠能，你不能」，民進黨徹底的雙標。更嚴重的是，完全背棄民進黨過去「人民做主」的理念。

黃強調，台灣是全體台灣人的，不是民進黨的；民主是人民做主，不是民進黨做主。展望2026跟2028，最重要的目標是2028賴清德下台。在實踐這個目標的過程當中，台灣民眾黨會以最大的誠意跟善意，跟所有的在野勢力來合作。

商品推薦