批民進黨能源政策一塌糊塗 黃國昌：2028目標讓賴清德下台

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
民眾黨主席黃國昌今晚批民進黨能源政策雙標，2028年目標應讓賴清德總統。記者劉學聖／攝影
民眾黨主席黃國昌今晚與國民黨主席朱立倫連袂南下高雄進行核三延役公投說明，他批民進黨8年執政下，能源政策一塌糊塗，所有慘痛的代價由台灣人民的承擔，台灣人民真的受夠了，民進黨在能源政策徹底雙標，人民最大的目標是2028賴清德下台。

黃國昌表示，今天來高雄針對823核三延役的公投進行說明。他要特別感謝國民黨主席朱立倫，柯志恩委員，及高雄所有國民黨的黨公職，在台灣能源轉型的這個關鍵時刻，一起站出來。

黃說，民進黨過去8年全面執政的情況下，能源政策一塌糊塗，所有慘痛的代價由台灣人民來加以承擔，台灣人民真的已經受夠了。過去我們補貼了台電3千億元，台灣人卻在短短的4年當中忍受了3次的漲價。這樣的狀況已沒有辦法再讓任何台灣人民可以忍受下去。

他表示，目前台灣的狀況，是「台電跌倒，綠友友吃飽」。面對這樣一個錯誤的能源政策，民進黨政府完全沒有任何的反省與檢討。

他指賴清德總統今天在民進黨中常會說，安全不能夠拿來公投。但他想問，民進黨不是公投民主起家的嗎？當初作為民進黨的第一個公投題目，不就是核四嗎？怎麼過去民進黨可以拿核四來公投，現在其他的在野黨要拿核三延役來公投，民進黨突然說這不是一個可以公民投票的事項？再度顯現「綠能，你不能」，民進黨徹底的雙標。更嚴重的是，完全背棄民進黨過去「人民做主」的理念。

黃強調，台灣是全體台灣人的，不是民進黨的；民主是人民做主，不是民進黨做主。展望2026跟2028，最重要的目標是2028賴清德下台。在實踐這個目標的過程當中，台灣民眾黨會以最大的誠意跟善意，跟所有的在野勢力來合作。

公投 民進黨 台灣人 賴清德 黃國昌 能源政策

相關新聞

「短暫」致意卻待3小時？要侯漢廷提證據 經部：再不實指控將依法追究

經濟部長郭智輝被爆出在8月1日美對台公布暫時性關稅當天，到福容飯店11樓貴賓包廂出席「當我們快樂在一起」晚宴，經濟部強調...

陸對日「嚴重關切」 外交部：片面施壓無法改變兩岸互不隸屬現狀

中國大陸不滿我外交部長林佳龍日前訪問日本以及我駐日代表李逸洋，參與廣島市舉行遭原子彈轟炸80周年紀念儀式，中國大陸外交部...

今年國慶主視覺、小物韓國瑜選好了！內政部：簡單化、質感提升

114年國慶焰火在南投縣施放，國慶晚會則在台中舉辦。去年國慶主視覺融入中華民國元素，內政部常務次長吳堂安今表示，今年國慶...

軍公教退休法案何時修？國家困境在哪裡？韓國瑜有答案

立法院長韓國瑜今天下午受雲林縣長張麗善邀請，參加雲林縣校長會議，接受校長提問，問到當前國家最大困境為何？對於軍公教退休法...

影／創造聲量？赴政院談預算遭卓榮泰制止 盧秀燕親上火線說明

台中市長盧秀燕今出席行政院會提及中央政府總預算議題，傳出遭行政院長卓榮泰質疑「創造聲量」制止發言，會議氣氛相當緊張，兩人...

關稅公布...郭智輝卻在「快樂晚宴」 藍白黨主席同批：這樣的官員需要存在？

台北市議員侯漢廷踢爆，在關稅「20%+N」公布當晚，經濟部長郭智輝於福容大飯店設宴，國民黨主席朱立倫今晚在高雄受訪時表示...

