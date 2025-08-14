機械業籲組國家隊打國際盃 卓榮泰端出50億「汰舊換新」利多

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
行政院長卓榮泰（右一）今天下午參訪台中慶鴻機電，並與機械業業者交流座談。記者趙容萱／攝影
美對我關稅為20%+N，較日韓高，引起國人不滿。行政院卓榮泰今赴台中與機械業座談，與會業者盼政府協助產業提級，甚至成立產業控股公司來打國際盃。行政院說明，協助產業控股公司法令研擬中，政府趁這個時機，加碼50億協助製造業「汰舊換新」，使用國產設備跟工具機。

行政院長卓榮泰今天下午率經濟部長郭智輝等人，參訪位於台中精密機械科技創新園區內的「慶鴻機電」，並與機械業（含工具機）業者交流座談，包括台中市長盧秀燕、台中在地立委到場關心。

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳說，最重要是讓所有業者、員工有效率運用資源，讓大家可取得資源轉型，危機也是轉機，甚至可以組產業聯盟、產業控股公司，盼政府能協助打世界盃。

行政院秘書長龔明鑫說，與會機械業業者反映，盼政府協助產業規模和技術提升，成立產業控股公司，以及在國際展會上有更多協助，增加產業接單率；政府在產業支持方案編列930億元預算，行政院長卓榮泰也指示明年公務預算再加碼支持，政府針對國際會展將出資設立台灣館，讓產業進駐，節省業者支出，並協助國內展場將協助業者加大規模，並透過AI化等提升國際競爭力

龔明鑫指出，政府趁這個時機，協助製造業「汰舊換新」，使用國產設備跟工具機；政府在產業支持方案編列預算，從880億元增加到930億元，其中增加的50億元就是要做汰舊換新，如果不夠，再來想辦法做支持。

