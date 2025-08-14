災後復原慰助金申請超過上限 內政部再編15億納特別條例

丹娜絲颱風及728豪雨重創中南部，內政部日前宣布每戶最高10萬慰助金，受理件數上限2萬戶，共20億預算，但截至12日，台南市已受理3萬2520件申請、嘉義縣6471件、嘉義市受理345件，超過原定上限。國土署長吳欣修表示，以估列4萬戶來說，至少還要再15億，已納在災後特別條例。

內政部常務次長吳堂安今主持部務會報會後記者會，轉述內政部長劉世芳指示，考量這次災情複合性及特殊性，行政院火速核定「丹娜絲風災家園復原慰助金」及「上工津貼補助」專案外，並成立雲嘉南災後復原前進指揮所，也請國土署加速台南市佳里區及嘉義縣東石鄉修繕媒合作業，讓災民儘速恢復正常生活。另行政院會7日通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例草案」，期盼立院朝野黨團能盡早完成審查及通過。

內政部說明，為加快災屋拆除及修復進度速度，目前已指派具備建築、土木等工程專業的同仁分別進駐在台南市佳里區及嘉義縣東石鄉，並偕同民間營造業公會及施工廠商，採每日隨報隨查方式盤點受災民眾家園修繕需求。截至8月12日，共媒合勘查95戶與完成佳里區4戶修繕。吳欣修表示，嘉義縣預計下周二會勘查完成，盼9月底前可以把受災戶的房子修完，讓受災戶安然度過梅雨季。

至於家園復原慰助金發放情形？截至本月12日為止，台南市已受理3萬2520件慰助金申請、嘉義縣6471件、嘉義市受理345件，目前總計核撥件數7578件。吳堂安說，無論是協助弱勢戶修繕補助、政府媒合代拆、上工津貼或簽約獎勵金，各項申請皆會秉持從優、從寬、從速積極辦理。

吳欣修受訪時被問及災區認定是否會擴大到台南、嘉義縣市以外？他說，慰助金部分要完成災區認定，但這次颱風到後續豪雨，分為風災跟雨災，丹娜絲是風災慰助金、豪雨則是淹水慰助金，以4萬戶估列，當初估每一戶10萬，目前災區至少還要再15億元，已納在特別預算，若最終還有不足，特別預算還有20億預備金可以支應，有調整空間。

吳欣修還說，雲林縣政府有想要申請災區認定，雖然相較台南、嘉義縣市受影響範圍小很多，但還是有建議可以跟消防署做災區提報，會再由政院做認定。 內政部常務次長吳堂安（中）今主持部務會報會後記者會。記者張曼蘋／攝影

