影／轟政院普發現金一拖再拖 王鴻薇籲照原時程發放
立法院已三讀強化韌性特別條例，明定普發現金一萬元法源。行政院今提出特別條例修正案，待修正案三讀後才會送出特別預算。據了解，條例原先規範普發現金原訂10月底發放完畢，修正後將改為特別預算公布後1個月內開始發放，並於7個月內發放完畢。
王鴻薇批評，行政院終於願意普發現金一萬元，但現在還要提特別條例修正案，建議行政院還是要尊重立院三讀通過的版本，在今年10月底前去完成發放，若行政院10月底前把實體或線上的登記全部建置完成，讓民眾都能拿到普發現金1萬元，接下來留半年或一年讓2300萬人所有民眾可以領到現金，這是可以支持的，但現在已經被行政院一拖再拖，還提特別條例修正案再送預算，根本是在拖時間。王鴻薇呼籲，行政院趕快立院三讀通過且經總統公告的版本，盡速完成普發現金一萬元的發放。
另外，有關有衛福部人員將王鴻薇索資資料發文上社群嘲諷，食藥署長姜至剛今道歉。王鴻薇表示，對食藥署做出非常明快決定、署長也公開道歉表示肯定，因為唯有行政單位正視公務員不當行為，才能杜絕公務員自甘為青鳥、側翼，去莫名其妙攻擊在野黨立委，更重要的是她索資是為了監督納稅人的錢，政府預算本來就該受監督並讓納稅人知道。
