政院提特別條例修正案 賴士葆嘆：又花時間重跑流程

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。（本報資料照片）
行政院今天通過強化韌性特別條例修正案、114年度中央政府總預算追加預算案等，國民黨立委賴士葆表示，特別條例這樣流程又要重來，又要再花時間，且當中還分階段，猶如前瞻基礎建設預算一樣開空白支票；另外，有關追加減預算，政院也應該再說明清楚。

行政院今天通過特別條例修正案，新增加強支持產業、照顧弱勢族群、強化電力系統及發放現金作業所需新增經費，匡列上限調高至5900億元；第一階段先編列5700億元，預留200億元因應國際情勢加大產業支持。另外，也通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，共編列878億4136萬餘元。

賴士葆表示，產業本來就該支持，但沒有人這樣分兩階段編列，那等於是學前瞻基礎建設預算一樣開空白支票；其實預算要增加都可以，但應說清楚內容到底為何？現在除強化韌性特別條例，還有災後重建特別條例，以及追加減預算，很多事情要處理；政院這樣提強化韌性特別條例修正案，變成又要再花時間，流程又要重來。

賴士葆認為，透過追加減預算是正道，早就該這樣了，只是行政院要做有點晚了，而其中名目也很奇怪，當初立院刪除總預算，這是政院要自己想辦法的金額，結果政院拿地方一般性補助款開刀，現在又透過追加減預算想重新編回來，實在很奇怪。另外，當中細項應該說的更清楚，尤其大罷免及公投等選務，錢早就已經花了，也動用第二預備金，怎麼會現在追加減預算中還有？應該說清楚。

