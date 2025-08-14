盧秀燕發言卻遭制止 林奕華：卓院長應聆聽地方聲音

台中市長盧秀燕今行政院會表達一般性補助款及其他補助問題。會中卻遭院長卓榮泰制止發言，並稱不是來創造聲量。今也出席院會的北市副市長林奕華說，盧市長反映地方財政、施政遇到的困難，卓揆應該要聆聽地方聲音。

除盧秀燕表達地方遇到的財政困難，林奕華今天也在臨時動議表達認同盧市長意見，表示盧市長提到的，就是現在地方政府遇到的困難，台北市也與台中市遇到有相同狀況，尤其很多配合中央政策，過去經費都是中央全額出，怎麼現在會變成要地方部分負擔。

林奕華也問卓院長，是否可以另外召開會議，讓中央了解地方補助款等遇到的財政問題，不過卓並沒有直接回應是否另開會議。

對於卓榮泰今天在院會制止盧市長發言一事，林奕華受訪表示，盧市長是民選出來的市長，她今天就是反映地方財政、施政遇到的困難，尤其行政院會本來就是大家可以將地方心聲反映、共同解決問題的地方，所以她也在臨時動議提出台北市也遇到同樣困難，認為卓院長應該還是要聆聽地方聲音。

據了解，今天院會砲火猛烈，提案討論追加預算案時，因這次行政院追加預算有加一般性補助款，盧市長就向卓揆表達，除一般性補助款，地方公務員對於部會來文提到的計畫性補助款等，公務員都是怨聲載道，盧更提及「為何預算錢最多，卻是民調最低的閣揆？」

盧還提到地方政府從財政紀律角度看，公務員都是通過高考對預算很熟悉，但從來沒有遇過這樣的狀況，如計畫性補助款中央給予補助，但結果中央突然說今年沒錢要減補助，對公務員來說「能一條路蓋到一半，後面就不要蓋了嗎？」

不過卓院長卻以現在講的是追加預算，與計畫性補助款等無關，還直接嗆盧秀燕「你講這麼多，是不贊成這個追加案嗎？」

