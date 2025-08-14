政院提追加預算　白：國軍待遇等3項支持、其餘嚴審

快訊

中央社／ 台北14日電

民眾黨團今天指出，行政院無視立法院決議立即撥補地方補助款，迫使地方縣市政府需被強加於不合理的追加預算案之下，黨團予以嚴厲譴責；追加預算中除支持禁伐補償、提升國軍待遇、核三公投等，其餘將嚴審，也不接受全民為大惡罷買單。

行政院會今天通過韌性特別條例修正草案，將匡列經費上限調高至新台幣5900億元，除定調普發現金期程以及新增10億元行政作業費，也新增200億元強化電力韌性，並加碼40億元用以擴大照顧弱勢族群。草案將送立法院審議。

此外，行政院會也通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，共計編列878億4136萬餘元，將以今年原預算的收支賸餘數支應，其中包含原住民禁伐補償、提升國軍待遇、地方政府一般性補助款、立委罷免案與公投預算。

民眾黨團指出，行政院提出的878.4億元追加預算案，除原住民保留地禁伐補償的23.7億元、提升國軍待遇59.5億元及重啟核三公投的11.4億元，是與民眾切身相關的預算，黨團會支持。

民眾黨團表示，其餘各部會包山包海的追加預算，例如監察院的8600萬元、內政部多項浮濫編列計畫、文化部捐助中央通訊社營運等，過去立院是基於監督職權依法刪除，卓榮泰政府卻趁機藉地方補助款為由夾帶於追加預算中，根本不符合追加預算原則，黨團屆時將嚴審，絕不容一絲浪費，且絕不接受民進黨發動大惡罷要全民買單。

民眾黨團說明，至於行政院苛扣地方縣市政府一般性補助款636億元，立院決議要求立即足額撥付一般性補助款，行政院無視立法院決議，執意操弄弱弱相殘，迫使地方縣市政府需被強加於不合理的追加預算案之下，黨團要表達最強烈譴責，並呼籲行政院不應再繼續拖延，即刻足額撥付。

民眾黨團提到，韌性特別條例修正草案要擴大預算規模至5900億元，其中針對「加強弱勢照顧與關懷」和「發放現金作業」部分為民眾所需，黨團將予以支持；至於「強化電力系統」部分，在災後重建條例已在其中，不應巧立名目、暗度陳倉填補台電的財務無底黑洞。

民眾黨團強調，倘若行政院真心面對台電的財務缺口問題，最佳解決方式就是支持823核三延役公投，讓民眾知道政府的決心，否則終將無法獲人民支持。

