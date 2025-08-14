「短暫」致意卻待3小時？要侯漢廷提證據 經部：再不實指控將依法追究

經濟部長郭智輝被爆出在8月1日美對台公布暫時性關稅當天，到福容飯店11樓貴賓包廂出席「當我們快樂在一起」晚宴，經濟部強調僅是到場短暫致意，但台北市議員侯漢廷再爆，當晚郭智輝一待3小時。經濟部則再發出聲明，要侯漢廷提出證據，別誤導大眾，否則依法追究。

侯漢廷今爆料指出，郭智輝在8月1日設宴，包含監察委員趙永清、中研院前院長翁啟惠等均有出席，經濟部緊急滅火，澄清當日餐敘郭智輝受醫界友人邀請出席，到場致意並與來賓寒暄後即離席，活動並非由經濟部或郭智輝主辦。

但侯漢廷又爆，郭智輝當天約下午4點40分抵達福容飯店，晚上7點40分離開，快樂在一起了三個小時，且郭智輝到場時間還未到下班時，監委應該介入。

對此，經濟部則二度發出聲明，強調對外所發布之行程與說明，均係基於事實，請侯漢廷提出證據，勿再以錯誤資訊誤導大眾，倘若再有損害名譽之情事，或不實指控，將依法訴究。

