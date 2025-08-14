陸對日「嚴重關切」 外交部：片面施壓無法改變兩岸互不隸屬現狀

中國大陸不滿我外交部長林佳龍日前訪問日本以及我駐日代表李逸洋，參與廣島市舉行遭原子彈轟炸80周年紀念儀式，中國大陸外交部亞洲司司長劉勁松約見日本駐北京使館首席公使橫地晃，「就歷史、台灣和在日中國公民安全等問題向日方表達嚴重關切」；外交部重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，任何片面主張或施壓，都無法改變兩岸互不隸屬的現狀。

林佳龍日前訪問日本，引發中國抗議，外媒稱中國臨時取消日中農業部長會談。

林佳龍今天在立法院受訪稱，日台關係友好，訪日是「很自然的事情」，而中方反彈不會影響台日關係。

外交部則重申，中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這是國際社會公認的事實，更是台海兩岸長年現狀；台灣的主權只屬於全體台灣人民，也只有台灣人民有權決定台灣的未來；任何片面主張或施壓，都無法改變兩岸互不隸屬的現狀。

外交部表示，台灣與日本同屬自由民主陣營國家，雙方共享自由、民主、人權、法治及市場經濟等核心價值，在各領域均維持緊密友好合作關係，彼此是珍貴友人及重要夥伴，也是維繫印太區域和平穩定的良善力量；我方由衷感謝日本朝野各界人士堅定支持台灣參與國際事務，並聲援台日持續推展各項友好交流活動；未來台灣將繼續與日本共同努力，深化全方位實質友好合作關係，攜手共促印太區域的和平、穩定與繁榮。

