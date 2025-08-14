今年國慶主視覺、小物韓國瑜選好了！內政部：簡單化、質感提升

114年國慶焰火在南投縣施放，國慶晚會則在台中舉辦。去年國慶主視覺融入中華民國元素，內政部常務次長吳堂安今表示，今年國慶主視覺已經確定，「今年的小物質感更好，帽子、水壺、袋子、徽章，已經準備好了。」吳說，一樣是立法院長韓國瑜挑的。

吳堂安今主持部務會報會後記者會，受訪時被問及國慶相關，他說，「請拭目以待」，國慶元素一樣就是雙十、顏色就是紅藍白，而國慶晚會確定在10月9日於台中舉辦、10月10日就是國慶，晚上焰火在南投縣施放，屆時會在立法院辦記者會說明。

對於今年國慶小物，吳堂安說，今年小物質感更好，但還是以基本款式如帽子、水壺、袋子、徽章為主，主視覺也已經確定，「都已經準備好了！」吳堂安補充，小物就是簡單化、質感提升，「一樣是立法院長韓國瑜挑的，今年文資都挑得滿好的。」 內政部常務次長吳堂安（中）今主持部務會報會後記者會，受訪時被問及國慶相關。記者張曼蘋／攝影

