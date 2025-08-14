快訊

台積電、三星都是客戶…日本供應商廠房失火 引半導體斷鏈憂慮

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

今年國慶主視覺、小物韓國瑜選好了！內政部：簡單化、質感提升

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
114年國慶焰火在南投縣施放，國慶晚會則在台中舉辦。示意圖。圖／聯合報系資料照片
114年國慶焰火在南投縣施放，國慶晚會則在台中舉辦。示意圖。圖／聯合報系資料照片

114年國慶焰火南投縣施放，國慶晚會則在台中舉辦。去年國慶主視覺融入中華民國元素，內政部常務次長吳堂安今表示，今年國慶主視覺已經確定，「今年的小物質感更好，帽子、水壺、袋子、徽章，已經準備好了。」吳說，一樣是立法院韓國瑜挑的。

吳堂安今主持部務會報會後記者會，受訪時被問及國慶相關，他說，「請拭目以待」，國慶元素一樣就是雙十、顏色就是紅藍白，而國慶晚會確定在10月9日於台中舉辦、10月10日就是國慶，晚上焰火在南投縣施放，屆時會在立法院辦記者會說明。

對於今年國慶小物，吳堂安說，今年小物質感更好，但還是以基本款式如帽子、水壺、袋子、徽章為主，主視覺也已經確定，「都已經準備好了！」吳堂安補充，小物就是簡單化、質感提升，「一樣是立法院長韓國瑜挑的，今年文資都挑得滿好的。」

內政部常務次長吳堂安（中）今主持部務會報會後記者會，受訪時被問及國慶相關。記者張曼蘋／攝影
內政部常務次長吳堂安（中）今主持部務會報會後記者會，受訪時被問及國慶相關。記者張曼蘋／攝影

吳堂安 南投縣 韓國瑜 立法院 內政部 國慶焰火

延伸閱讀

影／因應疊加關稅 卓榮泰喊話韓國瑜：5900億預算盼盡速通過

風災重建條例協商都能吵 韓國瑜忍不住說「二字」又引戰火

韓國瑜昨院會動怒 吳思瑤：他只關注台下是否有立委陪

卓榮泰專報沒立委在場...韓國瑜動怒：太不像話 非常不禮貌

相關新聞

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

民眾黨主席黃國昌表態參選新北市長，不過目前呼聲、民調最高的北市副市長李四川，對於黃國昌表態選新北一事，李首度發聲說「很好...

【重磅快評】除了把中鋼當冤大頭 郭智輝還有啥專長？

經濟部長郭智輝爭議不斷，幾乎能得罪的人都得罪光了，其中「中鋼人」可能是最感冒的一群。這次遇到關稅問題，他又把腦筋動到中鋼...

「短暫」致意是3小時？ 經濟部：若再不實指控將依法追究

經濟部長郭智輝被爆出在8月1日美對台公布暫時性關稅當天，到福容飯店11樓貴賓包廂出席「當我們快樂在一起」晚宴，經濟部強調...

陸對日「嚴重關切」 外交部：片面施壓無法改變兩岸互不隸屬現狀

中國大陸不滿我外交部長林佳龍日前訪問日本以及我駐日代表李逸洋，參與廣島市舉行遭原子彈轟炸80周年紀念儀式，中國大陸外交部...

今年國慶主視覺、小物韓國瑜選好了！內政部：簡單化、質感提升

114年國慶焰火在南投縣施放，國慶晚會則在台中舉辦。去年國慶主視覺融入中華民國元素，內政部常務次長吳堂安今表示，今年國慶...

軍公教退休法案何時修？國家困境在哪裡？韓國瑜有答案

立法院長韓國瑜今天下午受雲林縣長張麗善邀請，參加雲林縣校長會議，接受校長提問，問到當前國家最大困境為何？對於軍公教退休法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。