今年國慶主視覺、小物韓國瑜選好了！內政部：簡單化、質感提升
114年國慶焰火在南投縣施放，國慶晚會則在台中舉辦。去年國慶主視覺融入中華民國元素，內政部常務次長吳堂安今表示，今年國慶主視覺已經確定，「今年的小物質感更好，帽子、水壺、袋子、徽章，已經準備好了。」吳說，一樣是立法院長韓國瑜挑的。
吳堂安今主持部務會報會後記者會，受訪時被問及國慶相關，他說，「請拭目以待」，國慶元素一樣就是雙十、顏色就是紅藍白，而國慶晚會確定在10月9日於台中舉辦、10月10日就是國慶，晚上焰火在南投縣施放，屆時會在立法院辦記者會說明。
對於今年國慶小物，吳堂安說，今年小物質感更好，但還是以基本款式如帽子、水壺、袋子、徽章為主，主視覺也已經確定，「都已經準備好了！」吳堂安補充，小物就是簡單化、質感提升，「一樣是立法院長韓國瑜挑的，今年文資都挑得滿好的。」
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言