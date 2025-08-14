軍公教退休法案何時修？國家困境在哪裡？韓國瑜有答案
立法院長韓國瑜今天下午受雲林縣長張麗善邀請，參加雲林縣校長會議，接受校長提問，問到當前國家最大困境為何？對於軍公教退休法什麼時候可修訂？韓國瑜明確表示，軍公教退休法是該修了，將會在823罷免選完後盡速修法。至於國家困境他從政治、社會、教育多面向提出危機所在，強調最重要是國家認同的紛歧。
韓國瑜下午應邀和雲林百餘位國中小校長及縣府一級主管座談，他從立法院主持紛擾的議事經驗，分享從事教育的校長，在多變的教育環境中該如何自處。
最後接受校長提問，有人針對軍公教退休法新舊法脫鉤，已無法因應現今物價指數，且影響層面至廣，修法已迫在眉睫。韓國瑜以他多位擔任公務的朋友為例，說明軍公教退休法修訂的必要性，可能最快也要在823罷免選舉後的9月來修訂，會請各黨團以最明快的速度來修。
在場的立委張嘉郡也表示，以現今的經濟局勢，年金的所得替代率實不能再下修了，在823選後她會盡全力為大家爭取最有利的法案。
有校長則問韓國瑜現今國家最大的困境為何，韓先從政治談起，指有人主張統一、有人主張獨立，立場不同互不相讓，電視新聞一天到晚全是政論節目，幾乎不見國際新聞，搞得人民像只會關起門來吵。產業百工百業缺工問題嚴重，社會方面他以參加一些喪禮，看到一大堆年輕黑衣人，正值就業求學的年紀，卻不讀書不就業，真令人憂心。
他說，從政治、社會、產業再到教育，似已失去過去的核心價值，最大問題還是國家認同的混亂紛歧，期待大家一來努力，尤其從事教育界的人，一起攜手找回中華民國的核心價值。
