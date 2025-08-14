政院主動出招！提特別條例修正草案 綠委籲朝野支持

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

行政院會14日通過韌性特別條例修正草案，拍板將普發現金發放時間，調整為特別預算公布後一個月內執行發放作業，七個月內發放完畢，並加強支持產業、照顧弱勢族群等。據了解，民進黨團上周舉行的黨團大會是關鍵。

綠委郭國文表示，行政院版的修正草案涵蓋普發現金、擴大弱勢照顧，正是上周黨團大會中，大家提出的觀點。

郭國文表示，上周黨團大會中，從普發現金議題、如何擴大對弱勢照顧，以及發放現金是否符合憲法，都是與會立委關注的焦點，他們也謝謝行政院聽取黨團意見。這次普發現金沒有排富條款，因此郭國文以身作則，捐出一個月的薪水到災區，給災區更多支援。

多位綠委也出聲表態贊同。綠委蘇巧慧表示，在考慮民意與國家財政允許下，她贊成順應民意以合法合憲方式，由行政院提案來支應發放現金，且預算經費部分，也可望由今年超乎預期的稅收來回補。

蘇巧慧強調，台灣產業和其他國家一樣面臨美國關稅的壓力，因此全力支持政院增加預算支持受衝擊的產業，且速度要快、強度要大，也盼藍白在看到台電人員辛苦搶修的情況下，別再阻擋強化電力韌性的預算。

