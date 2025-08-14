影／因應疊加關稅 卓榮泰喊話韓國瑜：5900億預算盼盡速通過

美對我關稅為20%+N，較日韓高，引起國人不滿。行政院長卓榮泰今赴台中與機械業座談時說，今早行政院會通過韌性特別條例修正草案，預算匡列提高到5900億元，分二期執行，其中預留200億元預算因應後續變化，他還喊話，期盼在立院院長韓國瑜的主持下，能與風災重建特別條例一樣，盡速通過。

行政院長卓榮泰今天下午率經濟部長郭智輝等人，參訪位於台中精密機械科技創新園區內的「慶鴻機電」，並與機械業（含工具機）業者交流座談，包括台中市長盧秀燕、台中在地立委到場關心。

卓榮泰說，我與美簽署對等關稅四個月以來，從32%降到20%，但我從來沒有面臨32%日子，但我們面臨要增加20%關稅，無論如何要協助產業來適應階段性變化，因此行政院在四月提出強化經濟社會及民生國安韌性特別條例。

卓榮泰指出，今早在行政院會通過修正草案，從4100億元提升至5900億元，分二期執行，第一期執行5700億元，另外200億元會端看是否會對產業有形勢必要，再送請立院審議。

卓榮泰強調，他盼5900億能夠像上周送出的丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例一樣，在立院院長韓國瑜的主持下，盡速明天完成立法，盼韌性特別條例修正草案能盡快在下周或下下周通過，行政院就能編定預算執行。其中與機械業相關是原來的930億元之外，預留200億元預算，盼能對產業支持做到廣泛、實質、效率，而且是直接的。 行政院長卓榮泰（右一）今天下午參訪台中慶鴻機電，並與機械業業者交流座談。記者趙容萱／攝影 行政院長卓榮泰（右一）今天下午參訪台中慶鴻機電，並與機械業業者交流座談。記者趙容萱／攝影

