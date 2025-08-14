快訊

台積電、三星都是客戶…日本供應商廠房失火 引半導體斷鏈憂慮

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

政院拍板發現金 李彥秀狠批卓揆：證明違憲無道理

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。記者曾吉松／攝影
國民黨立委李彥秀。記者曾吉松／攝影

立法院日前三讀「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，明定普發現金1萬元法源，行政院今通過特別條例修正草案，也正式拍板普發現金在7個月內發放完畢。國民黨立委李彥秀說，證明行政院長卓榮泰批普發現金「違憲」毫無道理。她質疑，這次以「強化電力系統」捲土重來補助台電，台電需說明如何使用。

行政院今通過特別條例修正草案，新增加強支持產業、照顧弱勢族群、強化電力系統及發放現金作業所需新增經費，匡列上限調高至5900億元；第一階段先編列5700億元，預留200億元因應國際情勢加大產業支持。

施行期間方面，由於發放現金涉及作業準備、系統設計及民眾領取時間，因此參照前次經驗，預留超過6個月時間供民眾領取，將原先普發現金訂於10月31日前執行完畢，改為「依本條例編列之特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢」。

李彥秀說，卓榮泰之前批評普發現金「違憲」，網軍側翼更鋪天蓋地的瘋傳「降智圖卡」攻擊在野黨，今天行政院會髮夾彎通過特別條例修正草案，決定普發現金1萬元，證明卓榮泰當初的說法不僅毫無道理，更是嚴重的政治誤判。

李彥秀指出，令人費解的是，2023年普發現金6000元，2月底特別條例三讀，4月初首批登記者就入帳，此次普發現金居然要準備7個月，卓榮泰上任時號稱要打造「行動創新AI內閣」，結果一樣是發現金，兩年前已經有完整的經驗配套，這次時間卻要多出三倍，實在讓人費解。

李彥秀提到，上次特別條例補助匡列補助台電1千億元遭刪除，這次以「強化電力系統」捲土重來補助台電200億元，事實上台電兩年前早就規劃十年內投入總計5645億元預算，全面升級電網系統，這200億的撥補究竟要如何使用，台電必須要有更多的說明。

行政院長卓榮泰（圖）。立法院日前三讀「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，明定普發現金1萬元法源，行政院今通過特別條例修正草案，也正式拍板普發現金在7個月內發放完畢。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰（圖）。立法院日前三讀「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，明定普發現金1萬元法源，行政院今通過特別條例修正草案，也正式拍板普發現金在7個月內發放完畢。圖／聯合報系資料照片

台電 發現金 李彥秀 行政院 卓榮泰 國民黨 立法院

延伸閱讀

影／同框盧秀燕 卓榮泰 ：追加預算案與地方需求一致

影／與盧秀燕在行政院會吵架？卓榮泰還原真相 這一扶2人都笑了

盧秀燕赴政院談預算 遭卓榮泰制止並質疑是創造聲量

出席行政院會槓卓榮泰 盧秀燕呼籲中央儘速恢復一般性補助款

相關新聞

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

民眾黨主席黃國昌表態參選新北市長，不過目前呼聲、民調最高的北市副市長李四川，對於黃國昌表態選新北一事，李首度發聲說「很好...

【重磅快評】除了把中鋼當冤大頭 郭智輝還有啥專長？

經濟部長郭智輝爭議不斷，幾乎能得罪的人都得罪光了，其中「中鋼人」可能是最感冒的一群。這次遇到關稅問題，他又把腦筋動到中鋼...

「短暫」致意是3小時？ 經濟部：若再不實指控將依法追究

經濟部長郭智輝被爆出在8月1日美對台公布暫時性關稅當天，到福容飯店11樓貴賓包廂出席「當我們快樂在一起」晚宴，經濟部強調...

陸對日「嚴重關切」 外交部：片面施壓無法改變兩岸互不隸屬現狀

中國大陸不滿我外交部長林佳龍日前訪問日本以及我駐日代表李逸洋，參與廣島市舉行遭原子彈轟炸80周年紀念儀式，中國大陸外交部...

今年國慶主視覺、小物韓國瑜選好了！內政部：簡單化、質感提升

114年國慶焰火在南投縣施放，國慶晚會則在台中舉辦。去年國慶主視覺融入中華民國元素，內政部常務次長吳堂安今表示，今年國慶...

軍公教退休法案何時修？國家困境在哪裡？韓國瑜有答案

立法院長韓國瑜今天下午受雲林縣長張麗善邀請，參加雲林縣校長會議，接受校長提問，問到當前國家最大困境為何？對於軍公教退休法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。