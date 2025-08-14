政院拍板發現金 李彥秀狠批卓揆：證明違憲無道理

立法院日前三讀「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，明定普發現金1萬元法源，行政院今通過特別條例修正草案，也正式拍板普發現金在7個月內發放完畢。國民黨立委李彥秀說，證明行政院長卓榮泰批普發現金「違憲」毫無道理。她質疑，這次以「強化電力系統」捲土重來補助台電，台電需說明如何使用。

行政院今通過特別條例修正草案，新增加強支持產業、照顧弱勢族群、強化電力系統及發放現金作業所需新增經費，匡列上限調高至5900億元；第一階段先編列5700億元，預留200億元因應國際情勢加大產業支持。

施行期間方面，由於發放現金涉及作業準備、系統設計及民眾領取時間，因此參照前次經驗，預留超過6個月時間供民眾領取，將原先普發現金訂於10月31日前執行完畢，改為「依本條例編列之特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢」。

李彥秀說，卓榮泰之前批評普發現金「違憲」，網軍側翼更鋪天蓋地的瘋傳「降智圖卡」攻擊在野黨，今天行政院會髮夾彎通過特別條例修正草案，決定普發現金1萬元，證明卓榮泰當初的說法不僅毫無道理，更是嚴重的政治誤判。

李彥秀指出，令人費解的是，2023年普發現金6000元，2月底特別條例三讀，4月初首批登記者就入帳，此次普發現金居然要準備7個月，卓榮泰上任時號稱要打造「行動創新AI內閣」，結果一樣是發現金，兩年前已經有完整的經驗配套，這次時間卻要多出三倍，實在讓人費解。

李彥秀提到，上次特別條例補助匡列補助台電1千億元遭刪除，這次以「強化電力系統」捲土重來補助台電200億元，事實上台電兩年前早就規劃十年內投入總計5645億元預算，全面升級電網系統，這200億的撥補究竟要如何使用，台電必須要有更多的說明。 行政院長卓榮泰（圖）。立法院日前三讀「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，明定普發現金1萬元法源，行政院今通過特別條例修正草案，也正式拍板普發現金在7個月內發放完畢。圖／聯合報系資料照片

