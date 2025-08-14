快訊

台積電、三星都是客戶…日本供應商廠房失火 引半導體斷鏈憂慮

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

二戰終戰80週年 台灣國家聯盟提「815紀念3大主張」

中央社／ 台北14日電

台灣國家聯盟今天發表「終戰80週年宣言」，訴求為所有於二戰期間在台灣的戰爭受難者以及殉難的台灣人立碑，在815終戰日舉行紀念儀式，並提出強化台灣主權認同、國家正常化等3大主張。

台灣國家聯盟今天發表「終戰80週年宣言」表示，今年是第二次世界大戰終戰80週年，歐洲戰場在5月8日結束，8月15日是太平洋戰爭的結束。80年來，台灣人民卻未能得到真正的和平，共產中國積極從事軍事擴張，使台海在內的亞太地區，再度籠罩在戰爭陰影下。

台灣國家聯盟指出，強化台灣的民主自由與國家主權認同，是台灣能重返國際社會，促進東亞和平的唯一途徑。

宣言提到，第二次世界大戰造成全球超過7000萬人死亡，紀念終戰這重要的關鍵時刻，不僅是因為台灣有超過20萬人從軍，4萬多名軍人軍屬犧牲，全島承受空襲，讓許多人家園破碎，痛失摯愛的親人，更因為必須嚴肅面對戰後台灣國際地位的歷史發展，才能共同建立、確立台灣國家地位。

宣言說明，軍事占領接收並非主權移轉的依據，終戰領土地位確立的唯一法源是國際條約，戰後「舊金山對日和約」的簽訂確立台灣不再隸屬任何國家。但是歷史遺緒使台灣被迫捲入中國的國共內戰，儘管台灣已經達到民主化，至今卻未能確立台灣的國家地位。

這項宣言談及，台灣的民主自由是無數先賢長達50年的前仆後繼犧牲生命，推動民主改革運動的成果。從1945年以來歷經228、白色恐怖、戒嚴加動員戡亂黨國體制，人民被剝奪擁有自由民主的權利，直到達成1996年總統直選，才成為世界公認的民主自由之地。

聲明解釋，台灣的民主制度仍脆弱，國家認同未能建立，這就是一直強調的「轉型正義」尚未完成，因為過去威權政黨的繼承者仍在民主的舞台上繼續爭奪權力。50年的外來政權長期統治下，台灣人民與自己的歷史及土地嚴重疏離，不知台灣形成認同混淆。外來政權製造的統獨分歧，導致台灣教育、經濟和社會的方向分岐乏力，加上共產中國對台灣社會的認知戰、輿論戰、法律戰，積極收買「紅利份子」、分化社會內部，這些都是亟待釐清與化解。

宣言強調，無法寄望敵人記取侵略必敗的歷史教訓，但是台灣必須時時維護主權，也只有通過強化力量才能捍衛主權。台灣所要的和平，是有尊嚴和正義的和平，並非犧牲主權向敵人換取和平，後者是奴隸的投降。「和平不是衝突的缺席，而是正義的存在。」對台灣人民來說，和平的真諦不是衝突的妥協綏靖，而是正義的到來。

台灣國家聯盟呼籲政府，為所有於二戰期間在台灣的戰爭受難者以及殉難的台灣人立碑，並在815終戰日舉行紀念儀式，追念二戰期間台灣死難的人民，也是警惕捍衛和平的重要。

宣言表示，在二戰結束80週年的815終戰日，對和平有以下3點主張，分別是主張亞太民主國家建立防禦互助，不向獨裁政權的恐懼恫嚇妥協。主張強化台灣主權認同，建立全民敵我意識。主張國家正常化，重返國際社會。

主權 二戰 戰爭 衝突 統獨 台海 軍人 台灣人 受難者 轉型正義

延伸閱讀

公投前急於表態 賴總統不尊重直接民權？

關稅公布當晚與監委吃大餐 牛煦庭：郭智輝將有大危機

台泥三元大火事故滿月 立委賴瑞隆：地點不恰當、無限期停工

民眾黨力拚核三重啟公投突破門檻 「從核說起」戶外展覽西門町登場

相關新聞

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

民眾黨主席黃國昌表態參選新北市長，不過目前呼聲、民調最高的北市副市長李四川，對於黃國昌表態選新北一事，李首度發聲說「很好...

【重磅快評】除了把中鋼當冤大頭 郭智輝還有啥專長？

經濟部長郭智輝爭議不斷，幾乎能得罪的人都得罪光了，其中「中鋼人」可能是最感冒的一群。這次遇到關稅問題，他又把腦筋動到中鋼...

「短暫」致意是3小時？ 經濟部：若再不實指控將依法追究

經濟部長郭智輝被爆出在8月1日美對台公布暫時性關稅當天，到福容飯店11樓貴賓包廂出席「當我們快樂在一起」晚宴，經濟部強調...

陸對日「嚴重關切」 外交部：片面施壓無法改變兩岸互不隸屬現狀

中國大陸不滿我外交部長林佳龍日前訪問日本以及我駐日代表李逸洋，參與廣島市舉行遭原子彈轟炸80周年紀念儀式，中國大陸外交部...

今年國慶主視覺、小物韓國瑜選好了！內政部：簡單化、質感提升

114年國慶焰火在南投縣施放，國慶晚會則在台中舉辦。去年國慶主視覺融入中華民國元素，內政部常務次長吳堂安今表示，今年國慶...

軍公教退休法案何時修？國家困境在哪裡？韓國瑜有答案

立法院長韓國瑜今天下午受雲林縣長張麗善邀請，參加雲林縣校長會議，接受校長提問，問到當前國家最大困境為何？對於軍公教退休法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。