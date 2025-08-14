二戰終戰80週年 台灣國家聯盟提「815紀念3大主張」

台灣國家聯盟今天發表「終戰80週年宣言」，訴求為所有於二戰期間在台灣的戰爭受難者以及殉難的台灣人立碑，在815終戰日舉行紀念儀式，並提出強化台灣主權認同、國家正常化等3大主張。

台灣國家聯盟今天發表「終戰80週年宣言」表示，今年是第二次世界大戰終戰80週年，歐洲戰場在5月8日結束，8月15日是太平洋戰爭的結束。80年來，台灣人民卻未能得到真正的和平，共產中國積極從事軍事擴張，使台海在內的亞太地區，再度籠罩在戰爭陰影下。

台灣國家聯盟指出，強化台灣的民主自由與國家主權認同，是台灣能重返國際社會，促進東亞和平的唯一途徑。

宣言提到，第二次世界大戰造成全球超過7000萬人死亡，紀念終戰這重要的關鍵時刻，不僅是因為台灣有超過20萬人從軍，4萬多名軍人軍屬犧牲，全島承受空襲，讓許多人家園破碎，痛失摯愛的親人，更因為必須嚴肅面對戰後台灣國際地位的歷史發展，才能共同建立、確立台灣國家地位。

宣言說明，軍事占領接收並非主權移轉的依據，終戰領土地位確立的唯一法源是國際條約，戰後「舊金山對日和約」的簽訂確立台灣不再隸屬任何國家。但是歷史遺緒使台灣被迫捲入中國的國共內戰，儘管台灣已經達到民主化，至今卻未能確立台灣的國家地位。

這項宣言談及，台灣的民主自由是無數先賢長達50年的前仆後繼犧牲生命，推動民主改革運動的成果。從1945年以來歷經228、白色恐怖、戒嚴加動員戡亂黨國體制，人民被剝奪擁有自由民主的權利，直到達成1996年總統直選，才成為世界公認的民主自由之地。

聲明解釋，台灣的民主制度仍脆弱，國家認同未能建立，這就是一直強調的「轉型正義」尚未完成，因為過去威權政黨的繼承者仍在民主的舞台上繼續爭奪權力。50年的外來政權長期統治下，台灣人民與自己的歷史及土地嚴重疏離，不知台灣形成認同混淆。外來政權製造的統獨分歧，導致台灣教育、經濟和社會的方向分岐乏力，加上共產中國對台灣社會的認知戰、輿論戰、法律戰，積極收買「紅利份子」、分化社會內部，這些都是亟待釐清與化解。

宣言強調，無法寄望敵人記取侵略必敗的歷史教訓，但是台灣必須時時維護主權，也只有通過強化力量才能捍衛主權。台灣所要的和平，是有尊嚴和正義的和平，並非犧牲主權向敵人換取和平，後者是奴隸的投降。「和平不是衝突的缺席，而是正義的存在。」對台灣人民來說，和平的真諦不是衝突的妥協綏靖，而是正義的到來。

台灣國家聯盟呼籲政府，為所有於二戰期間在台灣的戰爭受難者以及殉難的台灣人立碑，並在815終戰日舉行紀念儀式，追念二戰期間台灣死難的人民，也是警惕捍衛和平的重要。

宣言表示，在二戰結束80週年的815終戰日，對和平有以下3點主張，分別是主張亞太民主國家建立防禦互助，不向獨裁政權的恐懼恫嚇妥協。主張強化台灣主權認同，建立全民敵我意識。主張國家正常化，重返國際社會。

