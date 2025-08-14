快訊

烏克蘭襲擊！俄國南部城市住宅區爆炸 已知10棟大樓毀損

經部稱郭智輝晚宴僅短暫停留 侯漢廷再爆「快樂3小時」還搭公務車

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

聽新聞
0:00 / 0:00

郭智輝「快樂在一起」晚宴惹議 侯漢廷再爆時間、還搭公務車

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
美方對台的暫時性關稅為20%+N，比日韓都高引起國人不滿，北市議員侯漢廷爆料，身為經濟部長郭智輝（圖）在關稅公布當天竟在福容飯店以「當我們快樂在一起」為名設宴，質疑郭聲稱關稅比日韓低跳票，不思反省還設宴請朋友，痛批就是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」應下台。記者黃仲裕／攝影
美方對台的暫時性關稅為20%+N，比日韓都高引起國人不滿，北市議員侯漢廷爆料，身為經濟部長郭智輝（圖）在關稅公布當天竟在福容飯店以「當我們快樂在一起」為名設宴，質疑郭聲稱關稅比日韓低跳票，不思反省還設宴請朋友，痛批就是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」應下台。記者黃仲裕／攝影

經濟部長郭智輝8月1日美對台公布暫時性關稅當天，到福容飯店11樓貴賓包廂出席「當我們快樂在一起」晚宴，包含監察委員趙永清、中研院前院長翁啟惠等均有出席，經濟部聲稱只是短暫停留，但侯再爆料，郭實際「快樂在一起」3小時，「難道這就是經濟部聲稱短暫停留？」

侯漢廷今早在臉書爆料，郭智輝在關稅公布當天，出席「當我們快樂在一起」福容宴，引發熱議，經濟部澄清，當日餐敘部長受醫界友人邀請出席，部長到場致意並與來賓寒暄後即離席。活動並非由本部或部長主辦。

侯漢廷今在「大新聞大爆卦」爆料，經濟部聲稱郭只是短暫停留，然而，當天郭下午4時40分抵達福容大飯店，晚上7時40分後才離開，總共停留了3小時，「這就是經濟部聲稱的短暫致意即離席嗎？」

侯漢廷也質疑，當天是禮拜五，郭是搭乘公務車前往，下班了嗎？監察委員是不是該查一下，「喔，監察委員也在一起吃飯，快樂在一起。」呼籲民進黨要不要拿出當初抨擊薛香川標準，要求郭智輝下台？

飯店 侯漢廷 郭智輝 民進黨 經濟部長

延伸閱讀

美國公布關稅...郭智輝泡在酒杯裡？許宇甄轟：無視災民、產業苦

郭智輝「睦鄰費」爆爭議 屏東副縣長：多了解、體會恆春居民

關稅成郭智輝快樂宴背景板 吳宗憲：官倉老鼠大如斗

郭智輝「快樂福容宴」貴賓廳 包廂低消6萬元起跳

相關新聞

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

民眾黨主席黃國昌表態參選新北市長，不過目前呼聲、民調最高的北市副市長李四川，對於黃國昌表態選新北一事，李首度發聲說「很好...

【重磅快評】除了把中鋼當冤大頭 郭智輝還有啥專長？

經濟部長郭智輝爭議不斷，幾乎能得罪的人都得罪光了，其中「中鋼人」可能是最感冒的一群。這次遇到關稅問題，他又把腦筋動到中鋼...

郭智輝「快樂在一起」晚宴惹議 侯漢廷再爆時間、還搭公務車

經濟部長郭智輝8月1日美對台公布暫時性關稅當天，到福容飯店11樓貴賓包廂出席「當我們快樂在一起」晚宴，包含監察委員趙永清...

遭刪已核定補助款 蘇俊賓籲：中央、地方共同討論

中央地方續就地方補助款交鋒，台中市長盧秀燕今赴行政院會反應地方補助款議題。桃園市副市長蘇俊賓指出，地方計劃型補助遭片面提...

學姐懷孕4個月挺孕肚現身 旁聽柯文哲案開庭

民眾黨台北市議員「學姊」黃瀞瑩前天在臉書宣布懷孕4個月好消息，並透露一路走來相當艱辛，預產期預估明年一月。今天民眾黨前主...

加速災區復原 民進黨雲林、嘉縣、台南黨部助媒合企業捐家電

為協助遭受丹娜絲颱風及豪雨災情影響的南部居民，民進黨發言人韓瑩今天指出表示，民進黨媒合愛心民間團體捐助受災戶小家電乙批，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。