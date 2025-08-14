郭智輝「快樂在一起」晚宴惹議 侯漢廷再爆時間、還搭公務車

經濟部長郭智輝8月1日美對台公布暫時性關稅當天，到福容飯店11樓貴賓包廂出席「當我們快樂在一起」晚宴，包含監察委員趙永清、中研院前院長翁啟惠等均有出席，經濟部聲稱只是短暫停留，但侯再爆料，郭實際「快樂在一起」3小時，「難道這就是經濟部聲稱短暫停留？」

侯漢廷今早在臉書爆料，郭智輝在關稅公布當天，出席「當我們快樂在一起」福容宴，引發熱議，經濟部澄清，當日餐敘部長受醫界友人邀請出席，部長到場致意並與來賓寒暄後即離席。活動並非由本部或部長主辦。

侯漢廷今在「大新聞大爆卦」爆料，經濟部聲稱郭只是短暫停留，然而，當天郭下午4時40分抵達福容大飯店，晚上7時40分後才離開，總共停留了3小時，「這就是經濟部聲稱的短暫致意即離席嗎？」

侯漢廷也質疑，當天是禮拜五，郭是搭乘公務車前往，下班了嗎？監察委員是不是該查一下，「喔，監察委員也在一起吃飯，快樂在一起。」呼籲民進黨要不要拿出當初抨擊薛香川標準，要求郭智輝下台？

