行政院提追加預算 桃園蘇俊賓籲勿刪已核定計畫

台中市長盧秀燕今早出席行政院會，會中表達中央刪減已核定的地方一般性補助款衝擊全國各縣市，呼籲盡速恢復。桃園副市長蘇俊賓也在院會上向中央喊話，指刪減案對地方衝擊大，卻都是「被通知」，呼籲政院與地方共議訂定原則，且不溯既往。

中央政府因今年總預算遭立院刪除2076億元，行政院自行調整刪減數636億元，但為達刪減額度，決定統刪各縣市一般性補助款25%，各地政府反彈衝擊過大；為求預算解套，政院今提出878.4億元追加預算案。

桃園副市長蘇俊賓今參加院會，除反映一般性補助款遭刪減，各項計畫型補助也單方面被各部會通知「已核定的補助比例下修」，使地方政府在預算編列遇到極大困擾。

蘇俊賓指出，衛福部原本每年補助桃園7千多萬元照顧身心障礙者的生活、住宿、日間照顧與輔具補助，本周收到中央一紙公文稱明年暫緩納編，理由是要等行政院確認額度，如果受財政收支畫分法影響，將再通知依規定辦理。另外，發展桃園沿海觀光產業的珍珠海岸計畫原本已經核定公告，近日也被觀光署通知明年經費被刪2.26億元而要求桃園自刪4743萬元。

蘇俊賓表示，補助款被刪的情況不僅發生在社福與觀光，校園改善無障礙環境的補助款也從8成減至4成，而且都是部會片面通知，缺乏溝通，讓許多進行到一半的計畫發生不確定性，苦了基層，更苦了民眾。

蘇俊賓強調，一般性補助款及計畫型補助款都是地方建設的重要資源挹注，尤其是已經核定的計畫型補助，這些原本是中央、地方共同的政策，計畫核定後卻要地方自行尋找替代財源，不僅對地方衝擊非常大，也明顯不合理。呼籲中央先跟地方討論補助調整原則，已經核定的計畫更應該與新原則脫鉤，不要溯及既往，避免中央、地方重大建設受到波動，傷害民眾權益。

