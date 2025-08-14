遭刪已核定補助款 蘇俊賓籲：中央、地方共同討論

中央地方續就地方補助款交鋒，台中市長盧秀燕今赴行政院會反應地方補助款議題。桃園市副市長蘇俊賓指出，地方計劃型補助遭片面提出「已核定的補助比例下修」，呼籲中央與地方討論調整原則，且已核定計劃應與新原則脫鉤，勿溯及既往，避免重大建設受波動。

中央政府114年總預算先前遭立院刪除2076億元，行政院須自行調整刪減數636億元，為達刪減額度，決定統刪各縣市一般性補助款25%，引發反彈。行政院今天提出878.4億元的追加預算案，其中就包含地方一般性補助款636億元。

台中市長盧秀燕今在院會率先發難，稱中央近期刪減已經核定的地方一般性補助款，許多計畫型補助款也有落差，儘速全數恢復原本核定的一般性補助款與計畫型補助款。

桃園市副市長蘇俊賓也在臨時動議時呼應，除了反應一般性補助款遭刪減外，各項計劃型補助也紛紛收到各部會片面提出「已核定的補助比例下修」的通知，地方重大建設計畫紛紛被通知要調降比例、下修金額或緩編，讓地方政府在預算的編列上遇到極大的困擾。

蘇舉例，每年衛福部就身心障礙者生活補助、日間照顧及住宿式照顧費用、輔具補助經費會補助桃園市約7000多萬元，近日收到通知明年將暫緩納編，理由是需待行政院確認額度，並且如受財政收支劃分法影響，將再通知依規定辦理。

另外，他提到，近年桃園力推的「珍珠海岸計畫」原本已經核定也對外公告，觀光署去稱明年經費被刪2. 38億，影響6縣市，連帶要求桃園市減列4743萬元，而校園的無障礙環境改善經費，以往中央補助8成，現在也變成補助4成，讓許多進行到一半的計畫、工程遇到前所未有的不確定性，基層同仁苦不堪言。

蘇俊賓表示，一般性補助款及計畫型補助款都是地方建設的重要資源挹注，尤其已經核定的計劃型補助貿然刪減更顯不合理，進行到一半的政策不會就此不予執行，這些原本是中央、地方共同的政策，計劃核定後卻要地方自行尋找替代財源，所以對地方衝擊非常大。

他說，政院多次表示這些都是因應先前修訂的財劃法而調整，但「新的財劃法還沒上路，已經核定的分年計劃就刪除了」顯不合理，呼籲中央各部會也應該先跟地方討論出補助調整原則，也呼籲已經核定的計劃應該與新原則脫鉤，不要溯及既往。

行政院發言人李慧芝表示，卓揆會中指出，財劃法將影響到明年中央政府總預算編列，地方也會增加許多財源，會儘速召開會議，共同討論事權是否分配。

