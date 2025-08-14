學姐懷孕4個月挺孕肚現身 旁聽柯文哲案開庭

民眾黨台北市議員「學姊」黃瀞瑩前天在臉書宣布懷孕4個月好消息，並透露一路走來相當艱辛，預產期預估明年一月。今天民眾黨前主席柯文哲京華城案再開庭，剛宣布懷孕的台北市議員黃瀞瑩也現身。

挺著圓潤微凸孕肚，面對大批媒體，黃瀞瑩笑稱：「現在你們（記者）不能推擠我了」。黃瀞瑩臉書上表示：看到兩條線感受到生命喜悅，她也喊話，會拚盡全力愛孩子「希望讓孩子活在五彩繽紛、有愛的台灣」。 民眾黨台北市議員「學姊」黃瀞瑩前天在臉書宣布懷孕4個月好消息，今天民眾黨前主席柯文哲京華城案再開庭，剛宣布懷孕的台北市議員黃瀞瑩也現身。挺著圓潤微凸孕肚，面對大批媒體，黃瀞瑩笑稱：「現在你們（記者）不能推擠我了！」記者林俊良／攝影

