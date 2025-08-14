快訊

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長李四川。記者胡經周／攝影
台北市副市長李四川。記者胡經周／攝影

民眾黨主席黃國昌表態參選新北市長，不過目前呼聲、民調最高的北市副市長李四川，對於黃國昌表態選新北一事，李首度發聲說「很好啊，每個人當然符合條件，都有權利去參選，他(黃國昌)願意為國家做事，都是好事。」

另外，對於黃國昌日前拜會台北市長蔣萬安，主動提及大巨蛋，表示前市長柯文哲擔任市長時，解決很多大巨蛋困難的問題。對此，李四川說，大巨蛋過去已經不是這麼重要，重要的是現在，讓它(大巨蛋)好、甚至更好。

李四川說，很多人對大巨蛋都有貢獻，大巨蛋過去已經不是這麼重要，重要的是現在，讓它(大巨蛋)好、甚至更好，提供給職棒最好的球場，更能帶給台北市演唱會經濟，這也才是市民最關心，這也才是重點。

台北市副市長李四川。記者陳正興／攝影
台北市副市長李四川。記者陳正興／攝影

大巨蛋 黃國昌 李四川

延伸閱讀

黃國昌會見美國布魯金斯研究所訪團 盼台美共商雙邊利益

黃國昌會見美智庫訪團 重申支持強化國防實力

影／核三延役公投 黃國昌籲18歲青年站出來投票決定國家未來

賴清德稱核三重啟非公投解決 黃國昌：喊投不同意是投心酸？

相關新聞

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

民眾黨主席黃國昌表態參選新北市長，不過目前呼聲、民調最高的北市副市長李四川，對於黃國昌表態選新北一事，李首度發聲說「很好...

【重磅快評】除了把中鋼當冤大頭 郭智輝還有啥專長？

經濟部長郭智輝爭議不斷，幾乎能得罪的人都得罪光了，其中「中鋼人」可能是最感冒的一群。這次遇到關稅問題，他又把腦筋動到中鋼...

郭智輝「快樂在一起」晚宴惹議 侯漢廷再爆時間、還搭公務車

經濟部長郭智輝8月1日美對台公布暫時性關稅當天，到福容飯店11樓貴賓包廂出席「當我們快樂在一起」晚宴，包含監察委員趙永清...

遭刪已核定補助款 蘇俊賓籲：中央、地方共同討論

中央地方續就地方補助款交鋒，台中市長盧秀燕今赴行政院會反應地方補助款議題。桃園市副市長蘇俊賓指出，地方計劃型補助遭片面提...

學姐懷孕4個月挺孕肚現身 旁聽柯文哲案開庭

民眾黨台北市議員「學姊」黃瀞瑩前天在臉書宣布懷孕4個月好消息，並透露一路走來相當艱辛，預產期預估明年一月。今天民眾黨前主...

加速災區復原 民進黨雲林、嘉縣、台南黨部助媒合企業捐家電

為協助遭受丹娜絲颱風及豪雨災情影響的南部居民，民進黨發言人韓瑩今天指出表示，民進黨媒合愛心民間團體捐助受災戶小家電乙批，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。