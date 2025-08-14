黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」
民眾黨主席黃國昌表態參選新北市長，不過目前呼聲、民調最高的北市副市長李四川，對於黃國昌表態選新北一事，李首度發聲說「很好啊，每個人當然符合條件，都有權利去參選，他(黃國昌)願意為國家做事，都是好事。」
另外，對於黃國昌日前拜會台北市長蔣萬安，主動提及大巨蛋，表示前市長柯文哲擔任市長時，解決很多大巨蛋困難的問題。對此，李四川說，大巨蛋過去已經不是這麼重要，重要的是現在，讓它(大巨蛋)好、甚至更好。
李四川說，很多人對大巨蛋都有貢獻，大巨蛋過去已經不是這麼重要，重要的是現在，讓它(大巨蛋)好、甚至更好，提供給職棒最好的球場，更能帶給台北市演唱會經濟，這也才是市民最關心，這也才是重點。
