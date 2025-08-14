加速災區復原 民進黨雲林、嘉縣、台南黨部助媒合企業捐家電

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
為加速雲嘉南災後復原，民進黨地方黨部協助媒合企業捐家電。圖／民進黨提供
為加速雲嘉南災後復原，民進黨地方黨部協助媒合企業捐家電。圖／民進黨提供

為協助遭受丹娜絲颱風及豪雨災情影響的南部居民，民進黨發言人韓瑩今天指出表示，民進黨媒合愛心民間團體捐助受災戶小家電乙批，已於今日行文民進黨雲林縣、嘉義縣、台南市地方黨部，將由地方黨部受理災民申請，協助居民儘早恢復正常生活。

韓瑩指出，此次收到各界捐贈愛心家電，包含冰箱、除濕機、顯示器、風扇、洗衣機、微波爐、電子鍋等小型家電，由於數量有限，此次受理申請捐贈對象為雲嘉南地區因丹娜絲颱風及風災後暴雨受災民眾，且需經鄉、鎮、縣市政府申請提報收災戶，並認定為中、低收入受災戶為主。同時，申請者符合優先補助資格者皆需檢附證明影本，並於8月14日至8月29日期間向雲林縣、嘉義縣、台南市地方黨部提出申請，額滿則提前停止受理。

韓瑩表示，丹娜絲颱風及後續暴雨重創南台灣，民進黨除了媒合民間愛心單位提供小型家電捐助收災居民，日前更由黨公職接力前往災區，協助災民搭建屋頂帆布、清掃家園等工作，加速受災戶重建家園，讓災民儘速恢復生活日常。

今也公布「捐贈電器申請專線」，雲林縣黨部為「05-5348640」、嘉義縣黨部「05-3625228」、台南市黨部「06-2655120」。

