影／同框盧秀燕 卓榮泰 ：追加預算案與地方需求一致
行政院長卓榮泰今天下午前往台中南屯與工具機廠商進行座談會， 他在受訪時表示，來台中有19次，每一次都經由台中市政府的協助。今天早上在行政院會談論追加預算，關於台中盧秀燕對於地方財政困難表達訴求，與行政院追加預算案的精神是一致的。今天也跟盧秀燕相約下午討論，對於地方的聲音，他會傾聽與重視。
卓榮泰表示，行政院會就是一個公開討論各種意見的地方，歡迎所有地方首長表達意見， 他都非常非常的重視。
